Sodalizio tra il movimento “Scommegna Sindaco” e la lista “Emiliano Sindaco di Puglia”

Questa mattina il Capogruppo consiliare del Movimento Civico "Scommegna Sindaco"e il Commissario cittadino della lista "Emiliano Sindaco di Puglia", per vie istituzionali, hanno comunicato la costituzione di un nuovo coordinamento, per lavorare insieme e in maniera sinergica per la Città.I due hanno con gioia hanno affermato: "Questo sodalizio, in virtù dell'amicizia che ci lega, è un elemento alquanto importante per questa Città che ha bisogno di tanto lavoro e passione, senza dimenticare che al centro deve esserci sempre la gente".I due componenti dei gruppi, già da settimane in stretta collaborazione e dialogo politico, proseguiranno in questo cammino insieme, tra le fila dell'opposizione nell'attuale amministrazione comunale, in maniera serena e aperta al dialogo, come è sempre stato, pronti a prendere le giuste decisioni per la Città.