Ospedale Dimiccoli di Barletta
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Servizi sociali

Pazienti nefropatici in vacanza: garantita la continuità delle cure

Anche per l’estate 2026 l’Asl Bt assicura la continuità assistenziale ai pazienti nefropatici non residenti che trascorreranno le vacanze nella Bat

Barletta - venerdì 19 giugno 2026 14.58 Comunicato Stampa
Per rispondere alle esigenze dei cittadini provenienti da altre regioni, l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi, diretta dalla dott.ssa Tiziana Piccolo, ha programmato la disponibilità di posti dialisi nei diversi centri del territorio. In particolare, il Centro Dialisi dell'ospedale di Barletta metterà a disposizione 2 posti nei mesi di giugno e settembre e 4 posti nei mesi di luglio e agosto. Sono inoltre disponibili 2 posti presso il Centro Dialisi di Trani, 1 posto ad Andria e 2 posti a Minervino Murge. Le disponibilità potranno essere aggiornate in base alle esigenze cliniche e organizzative dei servizi.

Per prenotare le sedute dialitiche è necessario inviare una richiesta via e-mail alla direttrice della UOC Nefrologia e Dialisi, Tiziana Piccolo, all'indirizzo tiziana.piccolo@aslbat.it, e alla coordinatrice infermieristica Marialuisa Biga, all'indirizzo marialuisa.biga@aslbat.it. Nella richiesta devono essere indicati il periodo di permanenza, il ritmo dialitico, il numero di sedute necessarie, l'eventuale presenza di marker virali, il programma dialitico e un recapito telefonico. Almeno due settimane prima dell'arrivo dovrà essere trasmessa la documentazione clinica aggiornata, comprensiva delle informazioni sul trattamento dialitico in corso, sull'accesso vascolare, sulla terapia farmacologica e sui principali esami ematochimici, inclusi i marker virali (HBV, HCV e HIV), il gruppo sanguigno e un elettrocardiogramma recente.

Al momento dell'accesso al Centro Dialisi, il paziente dovrà presentare l'impegnativa relativa alle sedute da effettuare, un documento di identità, il codice fiscale e la tessera sanitaria. Le prestazioni sono interamente garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e non prevedono il pagamento del ticket, in quanto l'insufficienza renale cronica rientra tra le patologie esenti. Per i cittadini provenienti dai Paesi dell'Unione Europea l'accesso ai trattamenti avverrà tramite tessera sanitaria comunitaria, secondo le procedure previste dagli accordi sanitari tra gli Stati membri.

La Regione Puglia ha inoltre disposto che, da giugno a settembre 2026, i pazienti nefropatici in transito possano accedere direttamente alle cure anche presso i centri privati accreditati presenti sul territorio regionale, senza la necessità della preventiva attestazione di indisponibilità da parte delle strutture pubbliche. Una misura che punta a semplificare l'accesso alle prestazioni durante il periodo estivo, garantendo la continuità delle cure e una maggiore libertà di scelta per i pazienti.
  • Asl Bt
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