Pasquetta col maltempo, allerta meteo per vento forte

Come al solito il meteo non sarà favorevole per Pasquetta. La Protezione civile della Puglia ha emesso infatti un messaggio di, di colore giallo, per vento nelle giornate di lunedì dell'Angelo e di martedì. Il messaggio ha validità sino alle 18 di martedì 23 aprile per tutto il territorio della Puglia.Si riporta testualmente la previsione meteorologica dell'allerta meteo: "Venti forti o di burrasca sud orientali con raffiche fino a burrasca forte". Per lunedì di Pasquetta il bollettino meteorologico riporta anche: "Precipitazioni dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli .Come da raccomandazioni di auto-protezione, in caso di pioggia e/o vento, i cittadini sono invitati all'osservanza di semplici prescrizioni: prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti; evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole e altro); non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami.