Parcheggio interrato area ex Distilleria: cantiere dal 4 settembre

Da lunedì 4 settembre 2023 prende il via la realizzazione del parcheggio interrato previsto nell'ambito del "Contratto di Quartiere II".La struttura da 110 posti auto, interrata, articolata su due livelli per complessivi 3000 mq, sarà ultimata nell'arco di 18 mesi in via Vittorio Veneto, area ex distilleria prospiciente la linea ferroviaria Bari Nord, in prossimità degli alloggi ERP per anziani. Per ovvie e comprensibili esigenze di cantiere la zona in argomento, dove attualmente sostano numerosi veicoli, dalla data di inizio dei lavori non potrà essere più utilizzata come parcheggio di superficie. Pertanto saranno istituiti divieti di accesso, transito e, appunto, sosta.Ai cittadini e in particolare ai residenti si richiede, per tale motivo, comprensione e la più ampia collaborazione, anche considerando la simultanea presenza, nelle vicinanze, del cantiere inerente l'interoperabilità ferroviaria.Si tratta di affrontare disagi necessari per restituire, ad interventi pubblici ultimati, una città più moderna e funzionale, rivalutando un ambito urbano sino a pochi anni or sono isolato e in condizioni di abbandono, sul quale l'Amministrazione comunale sta riservando puntuali attenzioni.