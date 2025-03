"PalaMarchiselli", progetto candidato ad un bando regionale

E' stato individuato un bando regionale al quale candidare il documento di indirizzo alla progettazione per la demolizione e ricostruzione del "PalaMarchiselli", chiuso per inagibilità dovuta a problemi di staticità dal febbraio del 2024. Lo scorso 18 marzo, la giunta aveva approvato un primo Dip che prevedeva un progetto dal costo di 1.486.688,33 di euro dando incarico al dirigente del settore Politiche Europee di procedere al monitoraggio e al coordinamento della fase di candidatura a finanziamento. Il 26 marzo è stato approvato dal governo cittadino un aggiornamento al Dip che prevede, appunto, la candidatura del progetto all'avviso pubblico della Regione Puglia per la selezione di proposte progettuali per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. A tal riguardo va ricordato che il PalaMarchiselli è inserito tra le strutture individuate come "aree di ricovero" dal Piano di protezione civile comunale vigente. I fondi FESR-FSE+ 2021-2027 messi a disposizione dalla Regione Puglia sono di circa 33milioni di euro con un massimo di 3milioni e 500mila euro ad intervento. Questa cifra coprirebbe interamente il costo del nuovo progetto. Si è passati, infatti, nell'aggiornamento al Dip, da circa un milione e mezzo a 3.059.752,71 di euro. La scadenza del bando è fissata al 30 aprile 2025-