Eventi
Orgoglio di Barletta: Mariachiara Sfregola conquista il podio a Miss Reginetta d’Italia 2025
La giovane barlettana al terzo posto nella finale nazionale
Barletta - venerdì 19 settembre 2025 10.04 Comunicato Stampa
La Puglia applaude la sua nuova reginetta. Mariachiara Sfregola, giovane barlettana, ha incantato giuria e pubblico alla finale nazionale di Miss Reginetta d'Italia 2025, dove ha conquistato un prestigioso terzo posto. In gara ufficialmente per le Marche, Mariachiara non ha mai dimenticato le sue radici e ha portato in passerella il carattere, la solarità e l'eleganza che da sempre contraddistinguono la bellezza pugliese.
Tra 84 concorrenti provenienti da tutta Italia, la diciassettenne di Barletta si è distinta per il suo portamento raffinato e il fascino naturale, confermandosi come una delle rivelazioni più amate del concorso.
Il suo successo è motivo di grande orgoglio per la città della Disfida e per l'intera regione: un esempio di come talento, determinazione e autenticità possano aprire le porte a traguardi importanti nel mondo della moda e dello spettacolo. Mariachiara torna così a Barletta con una medaglia speciale, quella che premia non solo la sua bellezza, ma anche la capacità di rappresentare al meglio la Puglia su un palcoscenico nazionale.
Tra 84 concorrenti provenienti da tutta Italia, la diciassettenne di Barletta si è distinta per il suo portamento raffinato e il fascino naturale, confermandosi come una delle rivelazioni più amate del concorso.
Il suo successo è motivo di grande orgoglio per la città della Disfida e per l'intera regione: un esempio di come talento, determinazione e autenticità possano aprire le porte a traguardi importanti nel mondo della moda e dello spettacolo. Mariachiara torna così a Barletta con una medaglia speciale, quella che premia non solo la sua bellezza, ma anche la capacità di rappresentare al meglio la Puglia su un palcoscenico nazionale.