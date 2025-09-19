Orgoglio di Barletta: Mariachiara Sfregola conquista il podio a Miss Reginetta d’Italia 2025

La Puglia applaude la sua nuova reginetta. Mariachiara Sfregola, giovane barlettana, ha incantato giuria e pubblico alla finale nazionale di Miss Reginetta d'Italia 2025, dove ha conquistato un prestigioso terzo posto. In gara ufficialmente per le Marche, Mariachiara non ha mai dimenticato le sue radici e ha portato in passerella il carattere, la solarità e l'eleganza che da sempre contraddistinguono la bellezza pugliese.Tra 84 concorrenti provenienti da tutta Italia, la diciassettenne di Barletta si è distinta per il suo portamento raffinato e il fascino naturale, confermandosi come una delle rivelazioni più amate del concorso.Il suo successo è motivo di grande orgoglio per la città della Disfida e per l'intera regione: un esempio di come talento, determinazione e autenticità possano aprire le porte a traguardi importanti nel mondo della moda e dello spettacolo. Mariachiara torna così a Barletta con una medaglia speciale, quella che premia non solo la sua bellezza, ma anche la capacità di rappresentare al meglio la Puglia su un palcoscenico nazionale.