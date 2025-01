Giorgia Dilillo di Barletta rappresenterà la Puglia sul palco di Miss Italia

"Questa esperienza è stata incredibile! Sto vivendo emozioni forti, tra prove e incontri con persone fantastiche. Raggiungere le finali regionali è stata una sorpresa, ma mi ha dato tanta motivazione per continuare!". Ecco le parole della diciottenne, che lo scorso 5 gennaio ha superato la selezione provinciale di Miss Italia tenutasi a Giovinazzo, diventando finalista regionale."La mia vita è un mix di scuola, amici e famiglia. Studio molto, ma cerco anche di ritagliarmi del tempo per uscire con gli amici. In questo momento ho un fidanzato che mi supporta in tutto ciò che faccio, come anche i miei genitori che mi seguono molto." E poi, riguardo il futuro e le sue passioni: "Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare, mi affascina molto la mente umana e devo dire anche che mi offrirebbe sfide uniche e complesse, che mi permetteranno di ampliare e applicare le conoscenze psicologiche che avrò, in situazioni reali. Non nego che mi piacerebbe molto anche entrare nel settore della moda e della comunicazione, senza tralasciare la danza a livello agonistico e la palestra. Vorrei anche viaggiare e scoprire culture diverse!".Così, con la sua spontaneità e intraprendenza ha conquistato i giudici. Giorgia nasce come modesta e insicura, e grazie al supporto di chi la ama è riuscita a trovare il coraggio di portare sul palco portare i valori della determinazione e dell'autenticità: "Credo sia importante essere se stessi e rappresentare la propria personalità. Soprattutto per me che, quella di Miss Italia è una vera e propria sfida, in cui, ogni esibizione diventa un'occasione per crescere e credere sempre di più in me."Riguardo il suo ideale di bellezza, ha le idee chiare, in quanto non si sofferma alla mera bellezza estetica, ma riesce ad apprezzare un livello più profondo del genere femminile: "Il mio ideale di bellezza è quello che combina esteriorità e interiorità. Per questo, donna ammirata per la sua classica bellezza e uno stile raffinato. Ciò che mi ispira di lei è la sua, superando diverse sfide ma rimanendo fedele alle sue radici e alla famiglia. Ma soprattutto la bellezza è anche intelligenza e gentilezza."Giorgia manda anche un messaggio di supporto a tutte le ragazze come lei, all'insegna del girl power: "A tutte le ragazze che non si sentono sicure di sé dico di non avere paura di mostrarsi per quello che sono. È fondamentale circondarsi di persone positive e ricordare che ognuna di noi ha qualcosa di unico da offrire.".