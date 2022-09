La barlettana Maria Sterpeta Garzillo è Miss Reginetta Over: «La bellezza non ha età»

Maria Sterpeta Garzillo è tra le vincitrici del Concorso Nazionale di bellezza "Miss Reginetta d'Italia Over" tenutosi a Riccione, classificatasi al terzo posto al livello nazionale. Si tratta di un concorso rivolto alle donne che vanno dai 30 ai 60 anni che punta a superare l'idea di bellezza esclusivamente legata ad una età fanciullesca, per consolidare invece, la bellezza ben oltre i desueti stereotipi.Il concorso nazionale di Miss Reginetta d'Italia Over, il cui patron è Alessio Forgetta, ha accolto diverse sfidanti, organizzando l'evento in maniera minuziosa e precisa.«Ho scelto di partecipare al concorso di bellezza in quanto ho voluto, dopo ben oltre 20 anni, rimettermi in gioco» dice la miss barlettana. «Son stata eletta a 19 anni per lo spettacolo con la fascia di Miss Puglia volto cinema» racconta Garzillo che oggi più che mai vuole che arrivi un messaggio: "la bellezza non ha età" e aggiunge: «La passione è il motore dell'arte e avere una passione è di vitale importanza perché in fondo un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. Un mio piccolo sogno si è avverato».«Non è mai troppo tardi per raggiungere i propri sogni. Ho 43 anni, sono una designer di abbigliamento e oggi anche influencer. La moda è la mia più grande passione così come il marketing digitale. Entrambi viaggiano attualmente sulla stessa lunghezza d'onda e ho pensato che questo concorso fosse un'ottima vetrina e trampolino di lancio nello spettacolo facendo emergere il proprio talento».Sui giorni trascorsi a Riccione, li definisce "indimenticabili" nonostante i ritmi pesanti e la fatiche nell'affrontare prove di portamento, shooting, passaggi di giuria, prove e test psicologici.E sul traguardo raggiunto dice di essere soddisfatta della terza posizione sul podio nella categoria Lady perchè «Dopo 4 edizioni nazionali, questo è il primo anno in cui una over pugliese porta a casa la vittoria».