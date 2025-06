Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, sette premiati sono di Barletta

L'onorificenza di COMMENDATORE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA al dott. SAVINO FILANNINO (Barletta) , Comandante della Polizia Locale di Barletta: Comandante della Polizia locale di Barletta, le sue spiccate capacità organizzative ed operative hanno consentito lo svolgimento di importanti operazioni di polizia, in fattiva collaborazione con gli apparati delle Forze dell'Ordine, in particolar modo nel 2011 durante il tragico evento del crollo della palazzina a Barletta, nel quale persero la vita cinque giovani donne. In quella tragica occasione fu preziosissima l'opera svolta dal Comandante Filannino che, con spirito di abnegazione, attaccamento al dovere e senso di altruismo si prodigò incessantemente per organizzare i primi soccorsi, intervenendo al fianco dei soccorritori noncurante del rischio di un ulteriore crollo durante le operazioni di scavo nel tentativo di portare in salvo altre persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Nel 2015, inoltre, ha ricevuto un encomio dal Sindaco di Barletta per aver contribuito in maniera determinante a fronteggiare il pericolo costituito da una fuga di gas, rimanendo ferito durante un'esplosione, continuando a prestare soccorso ad altri lavoratori e agenti coinvolti. Negli anni della sua carriera si è rivelato una risorsa preziosa, competente e affidabile in tutte le iniziative organizzate dalla Prefettura, nonché in occasione di visite istituzionali e cerimonie pubbliche, per la cui buona riuscita ha sempre garantito e continua a garantire un encomiabile contributo.

Il 2 giugno, in Piazza Quercia a Trani, si è svolta una cerimonia ufficiale in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La manifestazione, molto partecipata, ha visto la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per benemerenze in vari settori, tra cui cultura, economia, servizio pubblico e attività sociali.L'evento è stato aperto dall'esecuzione dell'inno nazionale, interpretato dal soprano Daniela Degennaro, e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto Silvana D'Agostino. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità territoriali, civili e militari e numerosi gonfaloni delle città della provincia BAT.