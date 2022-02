Vaccini, nuovo open day nella giornata di sabato a Barletta

La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49,9%.La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49,9%, 15,8 punti sopra la media nazionale che invece è del 34,1%. Il 32% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l'intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 69% (+4% della media nazionale)Continua senza sosta anche nella Asl Bt la campagna di vaccinazione:Per partecipare all'open day. E' possibile invece anticipare vaccinazioni già programmate se sono rispettati i tempi necessari che prevedono un minimo di venti giorni tra la prima e la seconda dose e almeno quattro mesi tra la seconda e la terza dose.