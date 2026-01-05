Microfono
Microfono
Eventi

Nostalgia90 in Largo Ariosto, l'evento si farà

Appuntamento per questa sera

Barletta - lunedì 5 gennaio 2026 14.12 Comunicato Stampa
Nonostante la pioggia, il Comune di Barletta comunica che l'evento #Nostalgia90, in programma nella serata di oggi, lunedì 5 gennaio, alle ore 21.00 in Largo Ariosto, si svolgerà regolarmente. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune di Barletta.

Largo Ariosto ospiterà Nostalgia90, il party show anni Novanta più noto a livello nazionale, con le esibizioni di Roy Paci e Haiducii. Lo spettacolo prevede musica iconica degli anni '90, animazione a tema, allestimenti scenografici, ballerine, mascotte, gadget ed effetti speciali, ed è pensato per coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale. L'iniziativa rientra nel programma regionale "Capodanni di Puglia", promosso dalla Regione Puglia e coordinato dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con i Comuni pugliesi.

La scelta di Largo Ariosto è stata voluta dall'Amministrazione comunale e dall'organizzazione al fine di coinvolgere altri quartieri della città, diversi dal centro cittadino.
  • Concerto
Altri contenuti a tema
Concerto-galà "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima!" a Barletta: i ringraziamenti della Bcc di Canosa Loconia Concerto-galà "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima!" a Barletta: i ringraziamenti della Bcc di Canosa Loconia Il Presidente Sabatino: «Intendo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo importante progetto, consentendoci di coniugare il tema artistico con quello sociale»
Ottava edizione per il concerto lirico-sinfonico “Et Verbum Caro Factum Est” a Barletta Ottava edizione per il concerto lirico-sinfonico “Et Verbum Caro Factum Est” a Barletta In programma domenica 21 dicembre nella Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore
“Concerto di Natale” a Barletta nel segno della tradizione popolare natalizia “Concerto di Natale” a Barletta nel segno della tradizione popolare natalizia In programma questa sera alla Chiesa del Purgatorio
"Il dono di Luca", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta "Il dono di Luca", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta L'evento con il gruppo Black & Blues è programmato venerdì 19 dicembre
Concerto di musica sacra ortodossa a Barletta Concerto di musica sacra ortodossa a Barletta La chiesa di Sant'Andrea presenta "Dal Profondo..." , un concerto per consolidare la fratellanza tra popoli
Claudio Baglioni in concerto a Barletta nell’estate 2026 Claudio Baglioni in concerto a Barletta nell’estate 2026 Appuntamento il 20 agosto
Musica e Cultura all’Auditorium Bonelli: ecco il primo concerto della nuova rassegna musicale Musica e Cultura all’Auditorium Bonelli: ecco il primo concerto della nuova rassegna musicale Appuntamento questo pomeriggio alle 19.30
Il chitarrista Giancarlo Dipierro in concerto nella chiesa di San Michele Il chitarrista Giancarlo Dipierro in concerto nella chiesa di San Michele Appuntamento questa sera alle 20
Villa Bonelli ancora chiusa, l’appello dei commercianti di via Canosa: «Fate in fretta»
5 gennaio 2026 Villa Bonelli ancora chiusa, l’appello dei commercianti di via Canosa: «Fate in fretta»
Barletta-Virtus Francavilla 0-0: grigiore, fischi e paradossi
5 gennaio 2026 Barletta-Virtus Francavilla 0-0: grigiore, fischi e paradossi
Un nuovo impianto di illuminazione per il “Simeone”
5 gennaio 2026 Un nuovo impianto di illuminazione per il “Simeone”
Barletta-Virtus Francavilla 0-0, le pagelle del match
5 gennaio 2026 Barletta-Virtus Francavilla 0-0, le pagelle del match
Barletta lento e prevedibile, con la Virtus Francavilla un altro 0-0
4 gennaio 2026 Barletta lento e prevedibile, con la Virtus Francavilla un altro 0-0
San Francesco e l’educazione alla cura del Creato
4 gennaio 2026 San Francesco e l’educazione alla cura del Creato
Barletta: il teatro della politica senza un progetto politico (e una città senza voce)
3 gennaio 2026 Barletta: il teatro della politica senza un progetto politico (e una città senza voce)
Finanziamento di 1,5 milioni di euro per la zona industriale di Barletta, la soddisfazione di Assinpro
3 gennaio 2026 Finanziamento di 1,5 milioni di euro per la zona industriale di Barletta, la soddisfazione di Assinpro
"Time " lo spot del regista barlettano per la mostra  "Luce Improvvisa: De Nittis, la fotografia e l'impressione del reale "
3 gennaio 2026 "Time" lo spot del regista barlettano per la mostra "Luce Improvvisa: De Nittis, la fotografia e l'impressione del reale"
Barletta-Virtus Francavilla: il 2026 biancorosso inizia con una sfida chiave
3 gennaio 2026 Barletta-Virtus Francavilla: il 2026 biancorosso inizia con una sfida chiave
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.