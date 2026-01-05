Nostalgia90 in Largo Ariosto, l'evento si farà

Nonostante la pioggia, il Comune di Barletta comunica che l'evento #Nostalgia90, in programma nella serata di oggi, lunedì 5 gennaio, alle ore 21.00 in Largo Ariosto, si svolgerà regolarmente. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune di Barletta.Largo Ariosto ospiterà Nostalgia90, il party show anni Novanta più noto a livello nazionale, con le esibizioni di Roy Paci e Haiducii. Lo spettacolo prevede musica iconica degli anni '90, animazione a tema, allestimenti scenografici, ballerine, mascotte, gadget ed effetti speciali, ed è pensato per coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale. L'iniziativa rientra nel programma regionale "Capodanni di Puglia", promosso dalla Regione Puglia e coordinato dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con i Comuni pugliesi.La scelta di Largo Ariosto è stata voluta dall'Amministrazione comunale e dall'organizzazione al fine di coinvolgere altri quartieri della città, diversi dal centro cittadino.