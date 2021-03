Next Generation, il Pes elabora un documento per lo sviluppo della Bat

La pandemia da Covid-19 è ancora nel pieno, ma a Bruxelles nel 2020 è stato fatto un lavoro che ha portato all'approvazione del quadro finanziario pluriennale 2021-27 e della Next Generation EU, delineando uno scenario programmatico entro cui operare per uscire dall'emergenza e per affrontare il periodo post-pandemico. Il Governo italiano e il Parlamento sono impegnati su questo fronte, ma tra i principi cardine della politica di coesione c'è anche il ruolo attivo dei territori e delle loro istituzioni rappresentative.Per queste ragioni, il Pes Bat ha elaborato uno studio "" che contiene tra le altre valutazioni, un piano di lavoro e una nuova governance per il territorio da avviare tempestivamente per l'attivazione delle risorse europee e nazionali.alla presenza dei rappresentanti di tuto il Partenariato Economico e Sociale della Bat composto da Cia Levante (Bari-Bat), Cisl Bari-Bat, Cisl Foggia-Bat, Cgil Bat, Cna Bat, Coldiretti Bari, Confagricoltura Bari, Confapi Bari-Bat, Confartigianato Bari-Bat, Confcommercio Bari-Bat, Confcooperative Bari-Bat, Confesercenti Bat, Confindustria Bari-Bat, Legacoop Puglia e Uil Bat.(presidente della Bat e sindaci, consiglieri regionali e parlamentari). La funzione del Pes Bat, sin dalla sua costituzione avvenuta nel luglio 2019, è quella di portare avanti un'azione di stimolo rappresentata già dalla promozione del Cis Bat, il contratto istituzionale di sviluppo, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è in fase di valutazione», commentano i coordinatori politici, Biagio D'Alberto e Ruggiero Di Benedetto, e Emmanuele Daluiso, coordinatore tecnico del Pes Bat.