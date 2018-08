Muore in un incidente stradale in Africa un giovane carabiniere di Barletta

Questo Ferragosto 2018 si è presentato farcito di cattive notizie di situazioni tragiche e di eventi luttuosi. Ed è in quest'ambito che apprendiamo del letale epilogo dell'incidente automobilistico avvenuto ala sera di Ferragosto e che ha coinvolto un appuntato dei Carabinieri di servizio presso l'Ambasciata d'Italia, ma, in provincia di Lodi.L'appuntato dei Carabinierinato a Barletta nel 1983, residente a Salerano sul Lambro, è deceduto a Pretoria a causa di. Dalle poche notizie che si hanno attraverso l'Ambasciata sembra che l'appuntato Doronzo stesse accompagnando all'aeroporto due persone che si trovavano con lui. L'incidente è avvenuto conil cui guidatore sembra risulti positivo al test alcolico. I morti sono due: l'appuntato Doronzo e una delle persone che erano con lui, mentre il terzo è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Sudafricano.Il carabinieri lascia moglie eLa salma sarà rimpatriata in Italia e, in attesa delle decisioni dei parenti residenti in Puglia, verrà tumulata nel cimitero di Salerano. Si attendono notizie dall'Ambasciata di Pretoria riguardo la data di arrivo della salma per definire quella dei funerali.L'amministrazione comunale di Salerano - che ha divulgato in queste ore la notizia - esprime il massimo cordoglio alla moglie, ai figli ed ai famigliari dell'appuntato Doronzo, chiamato così lontano dalla Patria a svolgere un servizio importante per conto della comunità italiana residente all'estero.