È morto il generale Gaetano Nanula, illustre cittadino

È venuto a mancare il generale in pensione Gaetano Nanula, comandante in seconda della Guardia di Finanza. Chi ha avuto il piacere di fare la sua conoscenza lo descrive come un uomo posato, ligio al dovere e grande comunicatore.Un servitore dello stato ma anche uomo di cultura, laureato in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, il Generale Nunula ha insegnato presso l'Università "La Sapienza" di Roma e scrittore di numerose pubblicazioni di carattere tecnico – scientifico anche sul tema della lotta contro la mafia.Si legge nel messaggio di cordiglio del Commissario prefettizio Gaetano Tufariello: «Unitamente al cordoglio mio personale e dell'Amministrazione comunale di Barletta pervengano ai familiari del generale Gaetano Nanula gli autentici sentimenti di vicinanza di tutta la città. Oggi Barletta perde un illustre cittadino che per tutta la sua carriera ha saputo dimostrarsi esempio di totale dedizione verso il pubblico interesse e verso i propri doveri di servitore dello Stato. Il Generale Nanula ha saputo legare virtuosamente il proprio nome e il proprio operato ad un intimo senso della legalità e a una piena coscienza della propria responsabilità verso l'intera comunità nazionale. Per questo Barletta ne sentirà la mancanza»Che la terra ti sia lieve.