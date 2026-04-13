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Morte clochard a Barletta, De Santis (PD): «Nessun rispetto per la dignità umana»

La nota completa del consigliere regionale e segretario del PD Puglia

Barletta - lunedì 13 aprile 2026 11.37 Comunicato Stampa

A seguito dell'omicidio del clochard Jacopo Musti, il consigliere regionale e segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, sottolinea come la responsabilità di quanto accaduto non possa essere ridotta a un singolo individuo, ma coinvolge l'intera collettività. Un fenomeno sempre più allarmante, che mina la dignità umana.

La nota completa:

Aveva 49 anni Jacopo Musti, viveva per strada e dormiva all'esterno di una chiesa a Barletta. Non aveva nulla ma gli è stata tolta anche la vita: è stato aggredito, picchiato e ferito a morte. I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile e la giustizia farà il suo corso. Ma non esiste soltanto una responsabilità diretta e individuale. Esiste una responsabilità collettiva. Le persone come Jacopo vivono ai margini, tanto da non essere quasi visibili e se e quando lo sono vengono vissute come un problema. In pochi se ne occupano davvero e come possono. La Caritas offre pasti caldi e un dormitorio, che non può accogliere tutti. E l'Ambulatorio Popolare a Barletta fa tanto, cercando di coinvolgere quelle persone e lo aveva fatto anche con Jacopo Musti.
Ma non basta la buona volontà di pochi. Serve aprire gli occhi e prendere coscienza di un fenomeno che è sempre più allarmante. Queste realtà vanno sostenute e queste persone vanno aiutate, reinserite nel tessuto sociale, nel rispetto della loro volontà e della dignità umana.

  • Nota politica
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