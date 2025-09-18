Rosa Cascella
Rosa Cascella
Politica

Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme»

La nota della capogruppo del Pd

Barletta - giovedì 18 settembre 2025 15.52 Comunicato Stampa
«Si è costituito ad Andria il Tavolo Tecnico per la gestione delle emissioni odorigene, a seguito dell'adozione del Protocollo operativo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 805/2019». Così la capogruppo Pd Rosa Cascella.

«Il Comune di Andria, in collaborazione con ASL BT e ARPA Puglia, ha avviato un confronto istituzionale a seguito delle 82 segnalazioni di disturbo olfattivo giunte dalla cittadinanza nel periodo gennaio–agosto 2025. Le segnalazioni, registrate sul Portale Odori di ARPA Puglia (link), hanno evidenziato odori intensi provenienti soprattutto dalla zona nord della città, riconducibili a composti solforati e azotati derivanti da processi di degradazione anaerobica.

Il Tavolo Tecnico ha già avviato azioni concrete:
1.Coinvolgimento del gestore dell'impianto di depurazione per verifiche operative nei giorni delle segnalazioni;
2.Censimento delle industrie insalubri nell'area Nord/Nord-Ovest, a cura del SISP – ASL BT;
3.Verifica di aree destinate allo spandimento di acque di vegetazione e/o letame;
4.Sopralluoghi immediati da parte della Polizia Municipale;
5.Riconvocazione del Tavolo entro ottobre 2025 o al verificarsi di nuovi eventi significativi.

E Barletta? Le emissioni odorigene colpiscono anche Barletta, spesso con le stesse caratteristiche, intensità e frequenza. Ma mentre ad Andria si è scelto di affrontare il problema in modo istituzionale e strutturato, a Barletta si dorme da 8 anni senza muovere un dito».

Nella nostra città non sentirete mai parlare di tavoli tecnici, mappatura delle fonti, strategie condivise tra enti, né di protocolli operativi per gestire le segnalazioni. Qui si pensa al Jova Beach del prossimo anno. E basta».
  • PD
Altri contenuti a tema
Ampliamento discarica Tufarelle, interviene il Partito Democratico BAT Ampliamento discarica Tufarelle, interviene il Partito Democratico BAT «Nessuna nuova discarica e programmazione provinciale certa»
Piano Casa e Zone B5, le opposizioni attaccano: «L’amministrazione accelera, ma il PUG è fermo al palo» Piano Casa e Zone B5, le opposizioni attaccano: «L’amministrazione accelera, ma il PUG è fermo al palo» La nota firmata da Partito Democratico, Coalizione Civica, Lista Emiliano Sindaco di Puglia, MoVimento 5 Stelle, Partito Socialista, Italia Viva e Sinistra Italiana
Il Pd: «Per l’amministrazione è un inizio estate disastroso» Il Pd: «Per l’amministrazione è un inizio estate disastroso» La nota dei dem
Dario Parrini nuovo commissario del Pd Bat Dario Parrini nuovo commissario del Pd Bat Succede al dimissionario Lorenzo Marchio Rossi
34 Mancata condivisione nelle convocazioni, le opposizioni attaccano Marcello Lanotte Mancata condivisione nelle convocazioni, le opposizioni attaccano Marcello Lanotte La nota dei gruppi consiliari di Pd, Coalizione Civica e lista Emiliano Sindaco di Puglia
Strada per Sergio Ramelli, il Pd Puglia: «No a scelta divisiva, Barletta è città antifascista» Strada per Sergio Ramelli, il Pd Puglia: «No a scelta divisiva, Barletta è città antifascista» La nota firmata dal segretario De Santis e dalla responsabile diritti Alizadeh
23 Aumento Tari, il Pd: «Ancora una volta l’amministrazione Cannito mette le mani nelle tasche dei cittadini» Aumento Tari, il Pd: «Ancora una volta l’amministrazione Cannito mette le mani nelle tasche dei cittadini» La nota del gruppo consiliare dem
Donne e Resistenza, un covegno promosso dai Giovani Democratici di Barletta Donne e Resistenza, un covegno promosso dai Giovani Democratici di Barletta Appuntamento questo pomeriggio presso il circolo Pd di via Roma
L'omicidio Diviesti torna su "Chi l'ha Visto "
18 settembre 2025 L'omicidio Diviesti torna su "Chi l'ha Visto"
"Una Finestra sul Cortile ", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi
18 settembre 2025 "Una Finestra sul Cortile", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi
Polizia di Stato sventa un furto di autovettura: 4 individui messi in fuga
18 settembre 2025 Polizia di Stato sventa un furto di autovettura: 4 individui messi in fuga
Truffa ai danni dello Stato: misure cautelari per un finanziere e un consulente del lavoro
18 settembre 2025 Truffa ai danni dello Stato: misure cautelari per un finanziere e un consulente del lavoro
Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
18 settembre 2025 Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani
Barletta si mobilita per la pace: presidio ai Giardini De Nittis per Gaza
18 settembre 2025 Barletta si mobilita per la pace: presidio ai Giardini De Nittis per Gaza
Domani in Pinacoteca la presentazione del volume “Giuseppe De Nittis, la firma segreta "
18 settembre 2025 Domani in Pinacoteca la presentazione del volume “Giuseppe De Nittis, la firma segreta"
Nasce il movimento politico “Rete Civica”
18 settembre 2025 Nasce il movimento politico “Rete Civica”
Lunedì 22 settembre il prossimo consiglio comunale
18 settembre 2025 Lunedì 22 settembre il prossimo consiglio comunale
Resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interviene la Polizia locale di Barletta
17 settembre 2025 Resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interviene la Polizia locale di Barletta
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.