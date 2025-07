Molestie nei pressi della stazione: arrestato a Barletta uomo con precedenti penali e due decreti di espulsione

Nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, intorno alle ore 21:10, gli agenti della Polizia Locale di Barletta hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina, con numerosi precedenti penali e due decreti di espulsione dal territorio italiano ancora pendenti.L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di due giovani a bordo di un'auto, che hanno informato una pattuglia in servizio in via Vittorio Veneto diGiunti sul posto, gli agenti hanno notato un acceso diverbio tra due uomini, entrambi in evidente stato di alterazione psicofisica, e un terzo soggetto, successivamente identificato come conducente di un autobus sostitutivo. L'autista ha riferito che i due, le quali si sarebbero allontanate in lacrime e visibilmente scosse.Alla richiesta di fornire un documento di identità, i due uomini hanno tentato la fuga. Uno è riuscito a dileguarsi tra le vie cittadine, mentre l'altro è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti, che hanno dovuto fronteggiare resistenza e atteggiamenti violenti. Con l'ausilio di una seconda pattuglia, l'uomo è stato condotto presso il Comando di via Zanardelli.Il fermato risulta gravato da numerosi precedenti per violenza sessuale, furto aggravato, ubriachezza molesta, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, l'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Trani.Sono in corso le ricerche del secondo soggetto coinvolto.