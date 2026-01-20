Polizia locale in festa, Filannino: «Assicurare ai cittadini di Barletta sicurezza, libertà, uguaglianza sociale»

Infine va un mio personale ringraziamento al Dott. Alessandro Romanazzi, Presidente dell'Aereoclub di Bari. E' stata una sua telefonata nel caldo dello scorso agosto, ad accendere la fiammella che poi si è tramutata nel grande fuoco dell'entusiasmo dei centomila.



Continuando su questo tema, va posta l'attenzione sulle tante manifestazioni di vario tipo che hanno richiesto l'impiego di personale della Polizia Locale. La sicurezza dei cittadini va garantita anche consentendo a tutti di poter assistere con tranquillità a concerti, feste popolari, raduni, partite di calcio, processioni. Ed essendo incardinato l'Ufficio Tecnico del Traffico nell'Area I quale servizio dipendente dal Comando P.L., per tutte le manifestazioni vi è da registrare la predisposizione della relativa ordinanza che va a disciplinare la viabilità nelle aree interessate.



Brevemente, dal consultivo di fine anno è emerso che sono state effettuate ben 51 processioni, 27 partite di calcio, e 71 manifestazioni di vario tipo.



Ed a proposito di ordinanze, complessivamente ne sono state predisposte ed emesse 350 in relazione ad eventi, lavori pubblici, lavori realizzati da soggetti erogatori di servizi pubblici quali Enel, Italgas, Acquedotto, Open Fiber.



Per quanto concerne le attività più tipizzate, vi è purtroppo da registrare anche per il 2025 un incremento dei sinistri stradali rilevati dal nostro personale. Trattasi di un incremento costante negli ultimi anni. I dati sono chiari. Si è passati infatti da 369 nel 2023, 411 nel 2024, a 473 nell'ultimo anno.



Fortunatamente è calato il numero delle vittime. Da 3 relative al 2024, nel 2025 se ne è registrata solo 1. Il numero di feriti è rimasto quasi inalterato, da 399 del 2024 a 400 del 2025. Aumentato invece il numero di persone coinvolte negli incidenti ma rimasti illesi che è di 809 (rispetto a 721 del 2024).



Per quanto riguarda l'attività di polizia stradale più in generale, ed in particolare le violazioni alle norme del codice della strada, nel corso del 2025 ne sono state elevate 28.705. Tra le varie casistiche delle violazioni accertate, mi pare opportuno indicare le seguenti, che rappresentano un segnale di attenzione alle esigenze degli utenti più deboli della strada, quali portatori di invalidità e bambini:

Sosta all'intersezione 1.095

Sosta e fermata sul marciapiede 1.612

Sosta e fermata sugli attraversamenti pedonali 1582

Sosta negli spazi riservati agli invalidi 373. I punti decurtati mediante segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono stati 4.457 . Le somme accertate relative a sanzioni del codice della strada sono pari ad euro 2.187.250,00. Sono stati 50 i mezzi rinvenuti oggetto di furto, e 309 quelli rimossi.



Venendo ora ad esaminare alcune delle fattispecie più rilevanti della attività di controllo va citato il numero di sanzioni ai sensi dell'art. 20 del codice della strada, ben 91, per occupazione abusiva di suolo pubblico, molte delle quali riferite alla installazione di dehors da parte degli esercizi pubblici, senza averne l' autorizzazione.



Rilevante è stato anche il numero di controlli e sanzioni effettuati nell'ambito della vigilanza ambientale, unitamente al servizio ispettivo della BAR.S.A. Sp.A. Sono infatti 369 le sanzioni elevate per l'inosservanza alle prescrizioni dell'ordinanza sindacale sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Oltre a tutta una serie di altre attività espletate su tutto il territorio comunale per contrastare ed accertare i responsabili del deprecabile fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Non è semplice identificare gli autori di tali scempi, vista la vastità del territorio comunale, ma per fortuna stiamo sviluppando una buona capacità investigativa, grazie anche al supporto della tecnologia, che ci ha portato a segnalare all'autorità giudiziaria alcuni casi, anche di particolare rilevanza. Tra l'altro, l'approvazione del D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito in legge, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Ambientale, introducendo ulteriori ipotesi di reato con particolare inasprimento delle sanzioni, (anche accessorie, quale il ritiro e la sospensione della patente). Ciò comporta anche ulteriore impegno del personale operante che deve calibrare diversamente la propria attività, al fine di ottimizzare le possibilità di intervento previste dalla nuova normativa.



Nell'ambito del Settore Polizia Locale è incardinato anche l'Ufficio Tecnico del Traffico, a cui sono devoluti tutta una serie di adempimenti connessi alla viabilità e alle varie casistiche di interventi sulla sede stradale. Nel corso del 2025 tale Ufficio ha predisposto 303 ordinanze relative a modifiche della viabilità (compresi i provvedimenti richiesti da Enti, aziende che erogano servizi essenziali, aziende private).



Sono stati 455 i provvedimenti autorizzativi per occupazione di suolo pubblico per ponteggi a recinzioni per cantieristica, mentre 135 sono state le autorizzazioni sempre di occupazione di suolo pubblico a favore di associazioni varie .



Altra importante attività, (dal punto di vista prettamente sociale) è stata quella relativa al sostegno della mobilità di persone con problemi di deambulazione. Sono stati infatti ben 873 i provvedimenti autorizzatori (tra primo rilascio e rinnovo), tutti emessi a seguito di rigide istruttorie da parte dell'Ufficio Tecnico del Traffico.



In relazione al rilascio delle autorizzazioni dell'Ufficio Traffico, sono stati incassati a titolo di Canone Unico Patrimoniale Euro 88.309,00 per occupazioni di suolo pubblico temporanee (traslochi, recinzioni di cantiere, ponteggi, manifestazioni varie) e Euro 24.794,00 per occupazioni di suolo pubblico permanenti (cantieri edili per demolizioni e nuove costruzioni).



Sempre a titolo di C.U.P. sono stati incassati dal servizio di polizia amministrativa Euro 15.000,00 per le autorizzazioni per i cosiddetti "spuntisti" per mercati, fiere e festa patronale. Sempre i sottufficiali addetti a tale servizio hanno effettuato 65 controlli di attività commerciali.



Continuando con l'attività amministrativa, va registrato l'incasso di euro 21.030,00 per il rilascio di copia di atti relativi a sinistro stradale.



Ancora sulla attività amministrativa ma di stretta correlazione con il codice della strada va poi menzionata quella dell'ufficio contenzioso con i 63 ricorsi pervenuti nel 2025 avverso verbali al cds o ad ordinanze ingiunzioni. Nel corso dell'anno appena passato sono stati definiti 25 ricorsi, 12 con accoglimento dell'opposizione e 13 invece con la conferma della sanzione.



Incrementata anche nel corso del 2025 l'attività di polizia giudiziaria. Sono state 105 le notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.



Sono stati 4 gli arresti eseguiti, 9 le notizie di reato per guida di autoveicolo in stato di ebrezza (art. 186 del c.d.s.) e 2 per guida in stato di alterazione psicofisica (art. 187c.d.s.).



Sono state inoltrate 9 segnalazioni alla Prefettura in relazione alle disposizioni del DPR 309/90 (assunzione di sostanze stupefacenti), e sono state elevate 4 sanzioni con l'attività di contrasto al GAP, gioco d'azzardo patologico ai sensi della l. 43/2013.



Da evidenziare poi la particolare operazione che negli ultimi giorni dello scorso anno ha consentito di sequestrare centinaia di fuochi pirotecnici custoditi in condizioni di assoluta precarietà, con la relativa segnalazione all'Autorità giudiziaria dei responsabili.



Fondamentale risulta poi essere l'attività amministrativa in senso stretto, che ovviamente deve supportare con la predisposizione ed approvazione di atti tecnici (determine, delibere, atti di gara) tutte le attività del Settore. Nel corso dell'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha avviato un articolato percorso amministrativo finalizzato alla programmazione degli interventi in materia di sicurezza urbana e al rafforzamento dell'organizzazione del Comando di Polizia Locale. In tale fase sono stati definiti gli indirizzi progettuali e predisposti gli strumenti amministrativi e finanziari necessari alla successiva fase attuativa. Parallelamente sono state avviate le attività tecniche e procedimentali connesse alla progettazione degli interventi di potenziamento dei sistemi di controllo e videosorveglianza urbana, ponendo le basi per la successiva richiesta di finanziamento e per l'attuazione degli interventi programmati (progetto Barletta Legale 2024, Fondo Unico Giustizia, Progetto Barletta Legale 2025).



Sempre nel 2024 sono state svolte attività di carattere organizzativo e logistico finalizzate a migliorare l'operatività del Comando di Polizia Locale. In particolare, sono stati adeguati gli spazi interni mediante la realizzazione di nuovi uffici e sono state fornite dotazioni di arredo e attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali. Contestualmente, l'Amministrazione ha provveduto a garantire al personale della Polizia Locale adeguati strumenti operativi e formativi, assicurando la disponibilità di materiali di supporto all'attività di controllo e di dotazioni individuali necessarie per l'espletamento dei compiti di istituto (fornitura di narcotest).



Le attività svolte nel corso del 2024 hanno pertanto definito il quadro organizzativo, tecnico e amministrativo di riferimento, indispensabile per l'avvio e lo sviluppo delle attività realizzate nel corso dell'anno 2025.



Nel corso dell'anno 2025 l'Amministrazione comunale ha quindi dato concreta attuazione alle attività programmate e predisposte nel 2024, sviluppando una pluralità di azioni amministrative, gestionali e operative tra loro strettamente connesse.



In apertura dell'esercizio sono state affrontate esigenze contingenti legate alla sicurezza della viabilità e alla protezione civile, attraverso l'approvvigionamento di materiali e forniture necessari a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse e a garantire la sicurezza della circolazione stradale.



Nel prosieguo dell'anno sono state completate le attività di allestimento e messa a regime degli uffici del Comando di Polizia Locale già realizzati nella fase precedente, mediante ulteriori interventi di completamento e la fornitura di arredi e dotazioni complementari, assicurando la piena operatività delle strutture.



Contestualmente, nel 2025 è stata sviluppata la fase attuativa del progetto di sicurezza urbana, a seguito dell'ottenimento del finanziamento ministeriale (Fondo Unico Giustizia e Progetto Barletta Legale 2025). In tale ambito sono state svolte attività amministrative e tecniche di natura istruttoria e procedimentale, finalizzate alla gestione delle risorse finanziarie assegnate e alla predisposizione degli atti necessari all'avvio degli interventi programmati.



Nel corso dell'anno sono state altresì adottate misure operative a supporto delle attività di controllo e prevenzione svolte dalla Polizia Locale, mediante l'acquisizione di strumenti specifici volti a rafforzare le attività di sicurezza stradale e di tutela della collettività (implementazione del sistema telematico di registrazione delle violazioni al codice, recupero dei credi afferenti le violazioni commesse da cittadini esteri etc). La fase attuativa del 2025 si è progressivamente consolidata attraverso l'attivazione e l'affidamento dei servizi tecnici necessari alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza dei progetti di implementazione del sistema di videosorveglianza, consentendo l'avvio operativo degli interventi di sicurezza urbana programmati.



realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana con circa n. 30 telecamere di contesto nella zona 167, basato su soluzioni tecniche tali da renderlo funzionalmente integrabile con l'infrastruttura tecnologica già installata presso l'Ente;

realizzazione di una rete di telecomunicazioni metropolitana (MAN) in fibra ottica dedicata, per gestire il trasporto dei flussi video registrati dai nuovi siti di acquisizione in maniera sicura, resiliente e priva di costi ricorrenti;

realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana con circa n. 30 telecamere di contesto nella zona 167, basato su soluzioni tecniche tali da renderlo funzionalmente integrabile con l'infrastruttura tecnologica già installata presso l'Ente;

realizzazione di una rete di telecomunicazioni metropolitana (MAN) in fibra ottica dedicata, per gestire il trasporto dei flussi video registrati dai nuovi siti di acquisizione in maniera sicura, resiliente e priva di costi ricorrenti;

implementazione nella Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di una nuova postazione dotata di monitor ad alta risoluzione per la visione ed estrapolazione dei flussi video e un nuovo software dedicato al sistema di lettura targhe con capacità avanzate di ricerca. E' proseguita l'attività di due importanti progetti, che pur avendo oggetto completamente diverso uno dall'altro sono però l'espressione della volontà dell'Amministrazione Comunale di diversificare gli interventi della Polizia Locale, che deve guardare anche e sempre di più alle tematiche sociali.

In occasione del giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il comandante di Barletta ha condiviso una lunga relazione sui risultati raggiunti nel corso del 2025. «Barletta è una città abituata ai grandi eventi. Le due edizioni del Jova Beach, il Certame Cavalleresco, i vari concerti di cantanti capaci di attrarre migliaia di spettatori nel Fossato del Castello. Ma non aveva mai visto un evento come quello vissuto il 30 e 31 agosto 2025. Probabilmente la massima icona dell'italianità nel suo significato più ampio. Ma ci siamo riusciti. Abbiamo ospitato il 30 e 31 agosto scorso l'Air Show delle Frecce Tricolori. E' stato un tripudio di folla festante. Almeno centomila presenze (dati riferiti dalla Questura) dislocate lungo i tre chilometri e passa del lungomare Pietro Paolo Mennea (pensate un po', proprio su quel tratto di spiaggia che è stato dedicato ad un'altra icona tricolore, al velocista barlettano campione olimpico). E' stata una sfida che il Sindaco Cannito e tutta l'Amministrazione Comunale ha voluto fortissimamente, ben consci delle difficoltà e delle problematiche che dovevano essere superate. Grazie alla sapiente ed appassionata regia del Prefetto Silvana D'Agostino, tutte le componenti istituzionali hanno fatto squadra regalando alla città e ai tantissimi ospiti venuti anche dalle regioni limitrofe, uno spettacolo che ha entusiasmato tutti, compresi bimbi e nonni. Senza dimenticare le altre iniziative collegate all'evento, quali il concerto della Banda della Regione Aerea dell'Aereonautica Militare di Bari al Castello Svevo e l'allestimento del Villaggio Italia, letteralmente preso d'assalto soprattutto da bambini ed adolescenti che non credevano ai loro occhi quando hanno visto il simulatore di volo, il cockpit dell'Eurofighter Typhoon, i tanti mezzi speciali di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Esercito. Ebbene, tale strategico obiettivo è stato raggiunto anche grazie all'impegno di tutto il personale del Comando di Polizia Locale, che all'unisono con tutte le altre compagini (Prefettura, FF-OO., Volontariato, Asl, Centrale 118, VV.FF., Protezione Civile Regionale e Coordinamento Provinciale, Regione Puglia Assessorato ai Trasporti, varie Aziende di Servizi) e con le altre strutture comunali (Settore Cultura la cui Direzione e responsabilità è appannaggio dello scrivente, Settore Manutenzioni, Settore Ambiente, Ufficio Stampa, CED, BAR.S.A. S.p.A.) ha dato prova di grande professionalità. Mi riferisco al progetto "Nonna e Nonna Vigile", che ha visto per tutto il 2025 e vede tutt'oggi l'impegno commovente di cittadini che hanno raggiunto l'età della pensione e che mettono a disposizione della collettività il loro tempo, le loro competenze e la passione per il bene altrui (dei piccoli studenti in particolare). E alla istituzione della unità operativa di pronto intervento minori. In sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Bari, è stato firmato un protocollo per avviare un lavoro finalizzato a prevenire e rimuovere le situazioni di pregiudizio riguardanti soggetti di minore età. Di tale team fanno parte due agenti del nostro Comando di P.L. che sono stati appositamente formati. Ebbene, i bilanci possono essere sempre visti con sfaccettature diverse. Dentro ci sta quello che si è fatto. Ma ci sta anche quello che si poteva o doveva fare e magari non lo si è fatto, per i motivi più vari. L'importante è però trovarci dentro le motivazioni, le premesse per non fermarsi ed anzi per andare sempre oltre, alzando sempre di più l'asticella delle nostre prestazioni, che debbono essere sempre finalizzate ad assicurare ai cittadini quelli che sono i beni più preziosi della vita, sicurezza, libertà, uguaglianza sociale. I bilanci servono infine per i ringraziamenti. Ed un grazie non formale ma davvero sentito lo rivolgo alle Istituzioni che ogni giorno sono al nostro fianco. Oltre ovviamente all'Amministrazione Comunale, con il Sindaco e gli Assessori con i quali ci interfacciamo quotidianamente, ringrazio la Prefettura in ogni sua componente, ed il Sig. Procuratore della Repubblica, per essere sempre vicini al Corpo. Prezioso è il rapporto di collaborazione con i vertici delle Forze dell'Ordine, con i quali sono stati pianificati tanti servizi anche di particolare complessità. Ringrazio tutti con vera riconoscenza. Infine, ma non per ultimi, ringrazio gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli Agenti, che unitamente ai collaboratori amministrativi hanno consentito di raggiungere i risultati che ho sopra evidenziato».