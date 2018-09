Miss Mamma Italiana, premiate quattro mamme di Barletta

A due mesi dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di "Miss Mamma Italiana 2018", la bella 34enne calabrese Natasha Fato, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di "Miss Mamma Italiana 2019", concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest'anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso). "Miss Mamma Italiana" sostiene "Arianne" Associazione Nazionale Onlus per la lotta all'Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.Nella gremitissima arena di "Lido Mennea" di Barletta si è svolta la prima selezione pugliese valevole per l'elezione di "Miss Mamma Italiana 2019". Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.La giuria, presieduta dal Sindaco di Barletta il Dottor Nino Cannito, ha proclamato vincitrici della selezione TEA QUARTICELLI 35 anni, casalinga, di Ortanova (FG), mamma di Davide, Francesco ed Andrea, di 16, 12 e 3 anni. Tea è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi marroni, alta 175 cm per 58 kg, con la passione per il ballo.Queste le altre mamme premiate:◦ "Miss Mamma Italiana Eleganza" VINCENZA MANNESE, 41 anni, assistente alla poltrona in uno studio dentistico, di Bari, mamma di Natascia e Michael, di 23 e 16 anni;◦ "Miss Mamma Italiana Sorriso" ADRIANA BARILE, 32 anni, operatore educativo, di Ruvo di Puglia (BA), mamma di Giuseppe e Rebecca, di 12 e 4 anni;◦ "Miss Mamma Italiana in Gambe" ANNALISA CARAFA, 45 anni, impiegata, di Taranto, mamma di Alessio, Alberto ed Andrea, di 21, 13 ed 11 anni;Per la categoria "Miss Mamma Italiana GOLD", riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a SABRINA BRUNI, 46 anni, strumentista di sala operatoria, di Artena (RM), mamma di Lorenzo ed Arianna, di 14 e 13 anni.◦ "Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza" ROSA D'ELIA, 54 anni, puericultrice, di Bari, mamma di Anna ed Alessandra, di 36 e 24 anni;◦ "Miss Mamma Italiana Gold Fashion" ELENA CALDARISI, 46 anni, imprenditrice, di Cerignola (FG), mamma di Pasquale e Marina, di 25 e 21 anni;◦ "Miss Mamma Italiana Gold Romantica" DOMENICA GARGANO, 47 anni, casalinga, di Bari, mamma di Margherita e Giovanni, di 30 e 23 anni.La manifestazione è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LUCIA DIPAOLA "Miss Mamma Italiana Glamour 2015". Ospiti d'onore le Mamme Madrine di "Miss Mamma Italiana" (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell'edizione 2019).