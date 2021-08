Meteo, Ferragosto in arancione: continua l'ondata di calore

I consigli per contrastare le temperature elevate

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile segnalano temperature sempre alte per i giorni che seguiranno. In questa ondata di calore, la Puglia mantiene il livello 3 di allerta fino a domenica 15 agosto.Tassi di umidità elevati, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione saranno le caratteristiche principali di queste giornate. Per contrastare gli effetti negativi delle alte temperature è possibile seguire alcune procedure al seguente link: http://rpu.gl/hL2UX