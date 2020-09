Mennea: «Il polivalente di Barletta riaprirà in totale sicurezza»

"Attraverso un approccio positivo all'emergenza sanitaria che da mesi stiamo vivendo, vorrei dare ampia importanza, nell'ambito di questa nuova legislatura, alla sicurezza. Mi piacerebbe che tutte le attività come discoteche, luoghi di svago e scuole ripartano in totale sicurezza". Queste le volontà espresse dal consigliere Ruggiero Mennea che abbiamo incontrato ieri presso l'istituto Nervi-Fermi-Cassandro di Barletta, dichiarato fino a pochi mesi fa inagibile.I lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza dei tre immobili del Polivalente, ha spiegato il consigliere Mennea, sono stati affidati, in accordo con la prefettura e la regione Puglia, dalla provincia alla protezione civile che, con una serie di approfondimenti diagnostici effettuati sugli immobili, ha adottato un protocollo di emergenza che ha permesso di rimuovere la guaina fatiscente che si trovava sui tetti e di mettere in sicurezza i pilastri delle strutture mediante l'utilizzo di fibre speciali.La realizzazione di questo ampio progetto, ha aggiunto Mennea, è stata resa possibile grazie all'Agenzia Asset, l'ingegner Sanicandro, la regione Puglia e soprattutto al lavoro ininterrotto di centinaia di operai grazie ai quali i tre istituti scolastici potranno essere restituiti in condizioni di assoluta sicurezza al personale docente e gli studenti tutti.Vivendo in un osservatorio più ampio come quello della Protezione Civile, il consigliere Mennea ha espresso inoltre di essere favorevole al posticipo dell'apertura delle scuole, come era già stato espresso dal personale docente e dai genitori degli studenti, al termine delle elezioni regionali in quanto ha ritenuto potesse essere complesso adeguare in poche ore le stesse adibite al voto alle esigenze dei ragazzi.