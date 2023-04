Mario Desiati incanta gli studenti al "Curci"

Social Video 3 minuti Mario Desiati incontra gli studenti a Barletta

Un racconto intenso e coinvolgente: gli "Spatriati"Lo scrittore, vincitore del premio "Strega" e originario di Martina Franca, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori cittadine ed è stato intervistato, sul palco del teatro, dagli alunni dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Cassandro Fermi Nervi". L'evento è espressione del più ampio progetto "Incontro con l'autore", promosso dal medesimo istituto scolastico d'intesa con l'Assessorato alla Cultura e la collaborazione del Punto Einaudi di Barletta.«Ho scritto il mio "Spatriati" per i ragazzi ma non l'ho mai presentato nelle scuole -- per questo motivo l'esperienza di questa mattina è stata molto particolare. Con gli studenti c'è a possibilità di scambiare opinioni e di confrontare gli sguardi sul mondo».Spatriati, propone al lettore, pagina dopo pagina, la vibrante storia dei protagonisti, Claudia e Francesco, simili ma al tempo medesimo diversi, divergenti e inquieti, tuttavia legati da una tenace e inesauribile amicizia germogliata tra i banchi di scuola che il tempo non sbiadirà. Un eccellente filo conduttore, insomma, per imbastire e ampliare un dibattito intergenerazionale sull'appartenenza, l'accettazione di sé, le passioni, più in generale sulla complessa realtà giovanile. E non solo. Tra i tanti spunti di riflessione,: «Molto sentito, soprattutto qui al sud è il tema del restare andare. I ragazzi - so- sono curiosi di comprendere se sarà possibile realizzare le proprie aspirazioni nella terra natia». Da non sottovalutare anche «l'aspetto creativo. Molti ragazzi vorrebbero realizzarsi nell'arte e nella comunicazione e per farlo sono costretti ad andari via».La vittoria del premio "Strega", il più grande concorso letterario italianoi, a loro vorrebbe invece trasferire «la consapevolezza che in Puglia c'è una grande cultura letteraria. Molti nostri autori sono stati dimenticati e a loro io voglio dedicare "Spatriati". A loro vorrei anche raccontare delle storie che gli permettano di guardare il mondo in modo diverso e da prospettive che magari prima non si prendevano in considerazione».