Marcello Lanotte nuovo componente delle commissioni consiliari I, V e VI della Regione Puglia

«Oggi in Consiglio regionale si sono insediate le Commissioni. Io farò parte della I, V e VI Commissione. I Commissione (Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi), V Commissione (Ecologia e Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Residenziale, Lavori Pubblici, Trasporti) e VI Commissione (Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura). Il lavoro vero comincia ora». Così il consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte.