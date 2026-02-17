Marcello Lanotte Regione Puglia
Politica

Marcello Lanotte nuovo componente delle commissioni consiliari I, V e VI della Regione Puglia

L'annuncio social del consigliere regionale di Forza Italia

Barletta - martedì 17 febbraio 2026 16.05 Comunicato Stampa
«Oggi in Consiglio regionale si sono insediate le Commissioni. Io farò parte della I, V e VI Commissione. I Commissione (Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi), V Commissione (Ecologia e Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Residenziale, Lavori Pubblici, Trasporti) e VI Commissione (Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura). Il lavoro vero comincia ora». Così il consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte.
