Maltempo con vento e burrasche: pioggia intensa su Barletta

Nella giornata di oggi è prevista una allerta meteo su tutta la Puglia. Il bollettino pubblicato dalla Protezione civile regionale parla di condizioni meteo caratterizzate da forti a burrasca settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte sulle zone costiere, forti mareggiate lunghe le coste esposte.Nell'area garganica e nel sub-Appennino Dauno sarà possibile registrare anche delle nevicate, mediamente sopra i 400-700 m, con apporti al suolo da deboli a moderati. Su gran parte del territorio regionale il rischio è connesso solo al vento e, in piccola parte, alle precipitazioni che sono costanti dal tardo pomeriggio di ieri.Per l'area nord, in particolare per il Tavoliere e per il Gargano, è presente un'allerta di livello arancione per quanto concerne invece il rischio connesso a temporali, con quantitativi cumulati moderati e fenomeno a carattere di rovescio.