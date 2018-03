Litoranea di Ponente, 32 alberi piantati dal Rotary Club di Barletta

Sabato 17 marzo, a partire dalle 11,30 i Soci del Rotary Club Barletta, d'intesa e con il Patrocinio del Comune di Barletta, hanno individuato un luogo pubblico per metter in pratica uno dei service più importanti del Rotary International per l'anno rotariano in corso e cioè "Il Rotary per l'Ambiente".Il Rotary Club di Barletta coerentemente con l'indirizzo dell'anno rotariano 2017/18 lanciato dal Presidente Internazionale Ian H.S.Riseley, il quale ha sollecitato a limitare il degrado ambientale ed affrontare le questioni legate al cambiamento climatico attraverso una nuova coscienza ecologica del Rotary, ha posto in concreto questi principi attraverso l'invito a piantare "un Albero per ogni Socio", nella speranza di poter rappresentare un precedente da emulare da parte degli altri Club Services ed Associazioni di Barletta. D'intesa con il Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata Gianni Lanzillotti e nell'ambito del motto dell'anno "Il Rotary fa la differenza", il Club di Barletta ha programmato nella giornata di Sabato 17 marzo tale iniziativa di carattere ambientale all'insegna della collaborazione con l'Amministrazione Comunale.Questo service tutto green si realizza grazie alla sensibilità e disponibilità del Comune di Barletta, nelle persone del Sindaco Pasquale Cascella, dell'Assessore Marina Di Matteo, del Dirigente Lamacchia, della Presidente della Commissione Ambiente Rosa Cascella e contando sull'apporto operativo della Barsa Spa. Di notevole importanza il supporto fornito dalla società "AGORA' Srl" di Barletta della famiglia dell'ing. Nardo Storelli, che ha fortemente voluto affiancarci quale partner tecnico in questo progetto. Con il motto "Un albero piantato oggi, è un mondo più verde domani", il Rotary Club di Barletta, presieduto da Nardo Storelli, farà sì che la nostra Città abbia 32 alberi in più.Alla cerimonia parteciperanno, oltre ai Soci del Rotary Club di Barletta, i Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della Regione Puglia, una rappresentanza scolastica del V Circolo "G.Modugno" diretto dalla Prof.ssa Lucia Riefolo e Don Vito Carpentiere, tutti accomunati da un obiettivo comune : la salvaguardia dell'ambiente.