Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Cittadini traditi da una maggioranza in declino»

«La maggioranza si sgretola, coloro ai quali, due anni fa, la cittadinanza ha riconosciuto fiducia, perché lusingati dalle loro promesse elettorali, stanno mettendo a durissima prova il proseguimento del mandato amministrativo e la corretta gestione della Città». Così il segretario cittadino e il capogruppo in consiglio comunale della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.Caro Sindaco Cannito, ci rivolgiamo direttamente a lei, faccia il Sindaco e governi la situazione di evidente crisi, dopo aver lasciato che altri in sua voluta assenza lo facessero per lei, senza alcun risultato.Assuma il ruolo che le compete per le sorti di Barletta, nei suoi slogan definita "mon amour" piuttosto che babysitter della sua Giunta e soldatino della sua maggioranza.Rimedi al più presto, perché le partite a scacchi prima o poi finiscono, giovedì sarà un giorno veramente importante stante l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e rischia che i suoi e sottolineiamo i SUOI, le facciano scacco matto e alla fine ci andrebbe di mezzo solo la nostra città!