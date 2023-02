Lisa Manosperti in finale a The Voice Senior 2023

2 foto Lisa Manosperti, The Voice Senior 2023

Social Video 10 minuti Lisa canta Mia Martini davanti a Loredana

Si chiama Lisa Manosperti la finalista di origini barlettane di, in onda la terza stagione dello show che accoglie cantanti over 60 di grande talento e con storie tanto incredibili da far emozionare il pubblico Rai.Con la grande passione per la musica, Lisa è insegnante di canto, laureata in canto jazz presso il. Una carriera che si è costruita un pezzetto alla volta, studiando di notte e lavorando di giorno per mantenere i suoi figli senza rinunciare alla carriera.dice con un sorriso e facendo forza con le mani.La cantante si è presentata sul palco con la canzone, sorella di Loredana, giudice in gara. Lisa era consapevole delle difficoltà che potevano attenderla nel presentare questa canzone, essendouna dei giudici decisivi per le sorti dei partecipanti. Spesso, infatti i giudici preferiscono non voltarsi quando un brano presentato non è all'altezza del suo autore, ancora di più se è Mia Maritini il soggetto in questione, ma questo non l'ha spaventata troppo., ma da ormai trent'anni a Bitetto in Puglia, prima di esibirsi ha confessato alla conduttrice, Antonella Clerici, anche lei sorpresa per la scelta del brano, di nutrire un forte rispetto per il brano ed è proprio con questo sentimento che si è esibita.Durante la performance, contro ogni aspettativa, la prima a voltarsi e a manifestare il suo "I want you" è stata proprio Bertè, ma di lì a poco Lisa ha suscitato l'interesse anche degli altri giudici che si sono girati tutti, ammirando la sua voce e rinnovandole moltissimi complimenti.dice il cantante Gigi D'Alessio. Ha catapultato tutti in un universo melodico e profondo tanta da far commuovere la conduttrice Clerici che non è riuscita a trattenere le lacrime.Manosperti con la sua voce delicata e intensa ha regalato un brano pulito senza modificare troppo l'originale, carico di significato per l'interprete in questo caso, che definisce, lo strumento utilizzato per elaborare un dolore molto grande. «Ho scelto questa canzone per un dolore grande che mi porto dietro» dice.Al momento della scelta dei giudici,che l'ha accolta nel suo gruppo con una promessa: «Divideremo insieme questo dolore perché io lo porto ancora, sempre, ogni minuto, tutti i giorni. Vieni con me».Un lieto fine che emoziona.3 marzo 2023,