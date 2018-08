16 foto Libri giganti in riva al mare, l'idea di Fondazione Megamark

Da oggi cinque copertine di libri in formato gigante decoreranno il porto di Trani, meravigliosa cornice di una delle mete turistiche più amate della Puglia. Sono le copertine dei cinque libri finalisti del "Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi", concorso letterario promosso dalla Fondazione Megamark.Il premio, aperto alle case editrici di tutta Italia e riservato agli autori esordienti alla loro prima pubblicazione nel campo della narrativa, è giunto alla terza edizione e quest'anno ha visto la partecipazione di 53 romanzi in gara. La giuria degli esperti, riunitasi lo scorso 12 luglio ha scelto la cinquina dei finalisti: "Il segreto di Pietramala" di Andrea Moro, "La Splendente" di Cesare Sinatti, "L'animale femmina" di Emanuela Canepa, "L'estate muore giovane" di Mirko Sabatino e "Voragine" di Andrea Esposito.L'originale installazione è stata fatta nella zona Supportico Conca di Trani che ospita il festival della cultura "I Dialoghi di Trani", manifestazione all'interno della quale si svolgerà la cerimonia di premiazione il prossimo 21 settembre 2018 alle ore 18:30 presso il Palazzo delle Arti Beltrani. La serata, aperta a tutti, sarà presentata dall'attrice Veronica Pivetti. Il vincitore riceverà un premio di 5.000 euro e 2.000 euro cadauno andranno agli altri finalisti."L'idea del concorso letterario nasce dalla volontà di contribuire alla crescita del nostro territorio – ha detto il cav. Giovanni Pomarico, Presidente della Fondazione Megamark – e i libri giganti rappresentato una maniera insolita per far conoscere questa iniziativa. Il libro non è più solo sul nostro comodino, ora è elemento interattivo di aggregazione ed è di fronte al mare che ci regala sempre delle splendide emozioni. Chiunque si trovi ad ammirare la bellezza del panorama,si ritrova coinvolto in un invito alla lettura di inevitabile impatto, quasi un richiamo a farsi abbracciare da quel mondo raccontato nei romanzi. Invito tutti a fotografare i nostri libri giganti, - ha concluso Pomarico - a condividere le foto sui social, ma esorto tutti a rispettare queste installazioni avendo cura di non rovinarle".*Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati A&O – Famila – Iperfamila. I romanzi della cinquina sono disponibili nei supermercati del gruppo Megamark che prevedono la vendita dei libri.