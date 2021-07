Lavoro e università, nasce la prima Junior Enterprise in Puglia

๐—ก๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ ๐—๐—˜๐—•๐—”, ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ผ๐—ฟ ๐—˜๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฃ๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ. Dall'esigenza di accelerare i processi di inserimento nel mondo lavorativo dei giovani pugliesi e dalla prioritร di incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale che si inserisca in un network territoriale, รจ nata una Junior Enterprise, un'organizzazione no profit creata da un gruppo affiatato ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ, che sta giร abbracciando tutte le realtร imprenditoriali pugliesi.Grazie al supporto ed alla preziosa disponibilitร di docenti, istituzioni, Confindustria Puglia e del network di Junior Enteprise Italy, JEBA avrร l'enorme vantaggio di poter contaminare i saperi e le competenze, che nel 2021 non possono che essere fortemente dinamici e su scala internazionale.I Junior Entrepreneurs sono studenti ๐˜€๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ a mettere in pratica le competenze acquisite sui banchi universitari ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ commissionati dalle aziende e gestendo in prima persona una ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฎ' ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ฒ. Le conoscenze apprese durante i corsi universitari, le best practice aziendali e l'ambiente dinamico e stimolante consentono alle Junior Enterprise di offrire numerosi ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ alle aziende a livello professionale.Soci fondatori e Comitato Direttivo JEBA composto da: Carpentiere Cosimo, Presidente, Barletta, Rappresentante in CdA Politecnico Cafforio Francesco, Vice Presidente, Bari Boffetti Enrico, Segretario Generale, Taranto Leone Christian, International Manager, Canosa di Puglia Bottarini Tommaso, Tesoriere, Matera