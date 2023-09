Job Orienta, domani a Barletta due eventi con l’Università degli Studi di Foggia

Proseguono le iniziative previste da "Job Orienta", il progetto di orientamento finanziato dall'avviso pubblico "Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro" della Regione Puglia, che vede come capofila il Comune di Barletta.Giovedì 21 settembre, a partire dalle ore 8 (presso la sede di ADTM in Via Filippo Brunelleschi, 18), si cominceranno le prime giornate di orientamento (job days), con l'intervento dell'Università degli Studi di Foggia che toccherà due questioni importanti del mondo del lavoro:• Le opportunità e le sfide del territorio - dalle ore 8 alle ore 14;• Innovare il territorio - dalle ore 14.30 alle ore 20.30.Interverranno, come relatori in entrambi gli appuntamenti, Concetta Soragnese (Esperta finanziamenti agevolati regionali, nazionali e comunitari), Maria Pezzano (Esperta politiche attive del lavoro), Alfredo Ernesto Di Noia (Grant Office, Università di Foggia), Marco Tappi (Esperto politiche agricole, Dottorando di ricerca Università di Foggia) e Monica Giardina (Università di Foggia - Esperta in Comunicazione sui social network).Un'occasione che mira all'approfondimento delle potenzialità riguardanti il nostro territorio, in particolar modo concentrandosi su tutta una serie di sbocchi occupazionali relativi agli attuali standard del mercato del lavoro.Gli eventi sopraindicati, aperti a tutta la cittadinanza, sono organizzati con la collaborazione dei soggetti che compongono l'intero partenariato, ovvero Adtm Srl, Università degli Studi di Foggia, Humangest Spa, Factory Co.stru.i.re, Heaven APS, IFOR PMI Prometeo Puglia e I.I.S.S. Dell'Aquila Staffa. Per richiedere maggiori informazioni in merito al progetto, è disponibile l'indirizzo email dedicato joborienta.comunebarletta@outlook.it oppure il numero 0883 894774.