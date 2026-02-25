Lavori pubblici in via dei Muratori a Barletta, Gorgoglione: "Finalmente verso il traguardo"

verso il completamento delle opere di urbanizzazione primaria. L'arteria della zona industriale nord di via Foggia, a lungo oggetto di dibattiti e ricorsi da parte di Aldoin qualità di imprenditore della zona, vedrà presto delle novità strutturali grazie alla delibera di Giunta approvata amercoledì. Questa la nota del consigliere comunale Gianluca«Con l'approvazione della Delibera di Giunta n. 63 del 25 febbraio 2026, il Comune di Barletta compie un passo decisivo verso il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di Via dei Muratori. Dopo anni di contenziosi e a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 81/2024 e n. 37/2025, nonché della pronuncia del Consiglio di Stato n. 280/2026, l'Amministrazione comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'opera pubblica, in esecuzione del giudicato amministrativo.Si tratta di un passaggio fondamentale che segna concretamente l'avvicinamento al traguardo tanto atteso da cittadini, imprese e operatori della zona artigianale. L'intervento, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028, consentirà il completamento delle infrastrutture stradali e delle reti primarie (fognatura bianca e nera, rete idrica, illuminazione pubblica, sottoservizi), restituendo piena funzionalità e dignità a un comparto strategico per lo sviluppo economico della città.Come consigliere comunale, esprimo grande soddisfazione per questo risultato che dimostra come, con determinazione e senso di responsabilità, si possano sbloccare situazioni complesse e stratificate nel tempo, ferme da oltre vent'anni. L'approvazione tecnica rappresenta l'adempimento necessario per rispettare i termini imposti dalle sentenze e per avviare definitivamente l'iter urbanistico con la riproposizione del vincolo preordinato all'esproprio.Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Leo, per l'impegno profuso, la costanza e la determinazione con cui ha seguito questa vicenda, coordinando gli uffici e assicurando il rispetto delle scadenze imposte dall'autorità giudiziaria. Il suo lavoro, insieme a quello dei dirigenti e dei tecnici comunali, ha consentito di raggiungere un obiettivo che per troppo tempo è rimasto sospeso.Un ringraziamento particolare e sincero va inoltre all'imprenditore Aldo Musti, che in tutti questi anni non ha mai smesso di tutelare e rappresentare la zona merceologica. Con determinazione, perseveranza e spirito di responsabilità ha mantenuto alta l'attenzione su questa problematica, facendosi portavoce delle istanze degli operatori economici e sollecitando costantemente un risultato che oggi finalmente si avvicina. Il suo contributo è stato importante per non far cadere nel silenzio una questione che riguardava il futuro produttivo della nostra città. Questa delibera non è un punto di arrivo, ma l'inizio dell'ultima fase di un percorso che porterà finalmente alla realizzazione concreta dell'opera e alla piena valorizzazione dell'area.È un segnale chiaro: l'Amministrazione mantiene gli impegni e lavora per dare risposte tangibili alla città. Continueremo a vigilare e a lavorare affinché, dopo l'approvazione consiliare e gli adempimenti previsti, si possa rapidamente passare alla fase esecutiva, trasformando un lungo contenzioso in una concreta opportunità di crescita per Barletta».