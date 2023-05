La Vivi Barletta fa tappa nella zona 167

«L'impegno costante in favore della periferia della città di Barletta, che vede impegnato il Comitato di zona 167 oramai da un po' di tempo e su molteplici fronti, non poteva non cogliere la bellissima opportunità offerta dall'Associazione "Barletta sportiva" che domenica 28 maggio porterà una manifestazione sportiva di respiro nazionale nella zona di nuova espansione della città con la partecipazione di atleti provenienti davarie regioni italiane». Così Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella, referenti del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta.«È la prima volta - proseguono - che una manifestazione, svoltasi tradizionalmente per le strade del centro cittadino, vede coinvolta la periferia di Barletta. Un evento unico e che mira a celebrare la determinazione, l'inclusione e la vitalità delle comunità della zona 167 che il Comitato si onora di rappresentare quotidianamente.La manifestazione, concepita per offrire un'opportunità eccezionale a tutti gli appassionati di corsa, indipendentemente dalla loro esperienza o abilità, ha anche l'obiettivo di invitare i cittadini delle altre parti della città a conoscere, attraverso questa manifestazione, la nuova zona di Barletta che va arricchendosi progressivamente di nuove opportunità di svago e di lavoro "ricucendo", così, le due Barletta che molto spesso appaiono distinte e distanti tra loro.L'entusiasmo e il supporto delle comunità locali sono fondamentali per la realizzazione di un evento di successo. Pertanto, invitiamo tutti iresidenti di Barletta a partecipare a questo importante evento per la periferia, sia come corridori, volontari o semplicemente come spettatori.Questa è un'opportunità per celebrare il nostro spirito comunitario e dimostrare la nostra resilienza e la nostra passione per lo sport.L'evento avrà come luogo di partenza e di arrivo il Parco dell'Umanità dove vi sarà la presenza di molteplici associazioni che, con i loro gazebo, animeranno un luogo che da sempre ci sta particolarmente a cuore e che vorremmo diventasse presidio permanente per le organizzazioni associative.A "benedire" la partenza degli atleti sarà Mons. Leonardo D'Ascenzo che, da sempre particolarmente sensibile alle istanze della cittadinanza, ha voluto manifestare con la sua presenza l'importanza e la bellezza della manifestazione.Da queste colonne vogliamo ringraziare gli sponsor e l'amministrazione comunale per l'importante supporto manifestato sin dalle fasi di ideazione di un evento articolato e a tratti complesso da organizzare. I ringraziamenti vanno anche ai volontari delle varie associazioni locali che si sono unite con entusiasmo al progetto per rendere possibile questo evento straordinario. Grazie al loro sostegno, la CIEMME VIVI BARLETTA 2023 rappresenterà una tappa memorabile nella storia sportiva della Città.*IL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE**PARTENZA*: VIA BARBERINI sulle strisce pedonali davanti alla Caritas, 25metri prima della farmacia dottor NemoliVIA DELLE BELLE ARTI nel senso di marciaROTONDAVIA PALMITESSA nel senso di marciaVIA PADRE DIBARI nel senso di marciaVIA LATTANZIO nel senso di marciaROTONDAVIA PAOLO RICCI *contromano*ROTONDAVIA DELLE QUERCE *contromano*VIA DEGLI ULIVI nel senso di marciaVIA DEI SALICIVIA DELLE MIMOSEVIA DEI MANDORLIVIA DEGLI ULIVI nel senso di marciaVIA C. M. GIULINI *contromano*ROTONDAVIA FALCONE E BORSELLINO *contromano*VIALE L. DA VINCIVIA LATTANZIO nel senso di marcia e subito dopo girare alla rotonda*tagliando all'interno*VIA PADRE DIBARI nel senso di marciaVIA C. D. CIOCE nel senso di marcia e subito dopo girare alla rotondaesternamenteVIALE DANTE ALIGHIERIVIA BOCCACCIOVIA PETRARCAVIA DON L. FILANNINOVIA BECCARIAVIA ZANARDELLIVIA VITTORIO VENETO *nel senso di marcia fino alla fine dellospartitraffico**INVERSIONE*VIA VITTORIO VENETO *fino al cancello dello stadio*CANCELLO DELLA TRIBUNATRANSITARE SULLA PISTA IN SENSO ANTIORARIO*(opzione 1)*USCENDO DALLA PISTA PROSEGUIRE DRITTO E USCIRE DALLO STADIO TRANSITANDO DALCANCELLO ACCANTO*(opzione 2)*USCENDO DALLA PISTA SVOLTARE A DESTRA LATO CURVA NORDUSCITA DALLO STADIO DAL CANCELLO DELLA CURVA OPPURE DAL CANCELLO DELLABIGLIETTERIAVIA VITTORIO VENETO nel senso di marciaVIALE DANTE ALIGHIERI nel senso di marciaROTONDAVIALE DANTE ALIGHIERI nel senso di marciaVIA C. D. CIOCE nel senso di marcia e subito dopo girare alla rotonda*tagliando all'interno*VIA PADRE DIBARI nel senso di marciaVIA LATTANZIO nel senso di marciaROTONDAVIA PAOLO RICCI *contromano**PARCO DELL'UMANITÀ KM 10 ARRIVO *[image: Locandina evento.jpg]