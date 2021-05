La Sottosegretaria alla Difesa a Barletta per visitare l'ospedale militare

7 foto Le immagini della visita della Sottosegretaria Pucciarelli

Nel primo pomeriggio di oggi il Sottosegretario alla Difesa Sen. Stefania Pucciarelli ha visitato il Posto medico avanzato attivato a Barletta dalla Marina Militare. Presenti Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt, e i rappresentanti della Marina Militare Salvatore Mendicini ed Eduardo Serra. Per l'occasione è intervenuta anche l'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I., Sor. Emilia Scarcella.«Questo Posto Medico Avanzato è il frutto della straordinaria sinergia tra il Ministero della Difesa, la Marina Militare, il Ministero degli Affari Regionali, la Regione Puglia, la Protezione Civile, l'ASL Barletta-Andria-Trani (BAT) e il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Una importante struttura sanitaria che contribuisce ad alleggerire la pressione sull'ospedale civile "Dimiccoli" e sulle strutture sanitarie di Barletta», ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, incontrando il personale sanitario di questa struttura, alla presenza dell'Ispettrice Nazionale Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI, Sorella Emilia Bruna Scarcella.«Ringrazio il Capitano di Vascello Pitarra, Comandante del Posto Medico Avanzato, il personale sanitario della Marina Militare e le Infermiere Volontarie della CRI per la preziosa ed instancabile opera assicurata nella cura dei pazienti Covid-19», ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.«E' stato un onore per noi ricevere la visita della senatrice Pucciarelli ed è un onore collaborare ogni giorno con la Marina Militare - ha detto Alessandro Delle Donne - alla gestione dei posti letto nella postazione esterna al presidio ospedaliero si aggiunge l'importante contributo che ci stanno garantendo nella vaccinazione dei pazienti oncologici e dei loro caregiver all'interno del presidio».