«La nuova segreteria del Pd Bat è illegittima ed esclude la mozione Schlein», la denuncia di un componente della segreteria regionale dem

Sono passati ormai due anni dalla celebrazione del congresso del PD nella BAT e

siamo ancora più convinti che sia necessario rigenerare il nostro Partito. Quel

cambiamento che si è imposto a livello nazionale con l'elezione di Elly Schlein, i

cui effetti si sono visti in tutti i territori, tarda invece a produrre i suoi effetti nella

nostra Provincia.Ieri come oggi, restiamo convinti che sia necessario riformare e rinnovare il nostro

Partito provinciale nelle idee, ma anche nelle persone, favorendo la più ampia

partecipazione da parte di tutte le iscritte e gli iscritti e da parte di tutte le elettrici

e gli elettori alla vita democratica del partito.



All'indomani del congresso provinciale abbiamo sempre offerto il nostro

contributo, ma quasi sempre tale offerta non è stata raccolta e i nostri appelli sono

rimasti inascoltati. Anzi i componenti della minoranza sono stati sistematicamente

esclusi dagli organismi provinciali: basti pensare che di recente un esponente

della minoranza è stato sostituito anche alla Presidenza della Commissione di

garanzia, così cancellando l'unica "concessione" accordata dopo il Congresso.

In vista degli importanti appuntamenti elettorali e amministrativi che ci

apprestiamo a vivere, rinnoviamo la nostra disponibilità ad impegnarci nel Partito

provinciale, sul presupposto che si avvii un nuovo corso di autentica

rigenerazione e rinnovamento del Partito stesso.



Affinché ciò possa avvenire è indispensabile che alcune idee siano condivise da

tutti e dal Segretario provinciale in primis, altrimenti ogni riassetto degli organismi

interni si tradurrebbe in una operazione di pura facciata priva di senso.



Alcuni punti per noi imprescindibili di tale percorso sono i seguenti.



1. UNA PARTITO APERTO E RINNOVATO

1.1. Avviare momenti di confronto aperti per consultare i cittadini e renderli

partecipi nei processi di formazione delle scelte di governo del nostro

Territorio. Organizzare assemblee programmatiche in tutti i circoli della

provincia su sanità, lavoro, politiche sociali, ambiente e mobilità.

1.2. Promuovere il rilancio dei circoli in tutti i comuni della BAT, organizzando

iniziative per il rilancio del tesseramento.

1.3. Rivitalizzare gli organismi rappresentativi interni come luoghi deputati alla

formazione delle scelte sugli indirizzi politici.

1.4. Garantire l'impegno di tutti i dirigenti e gli iscritti a sostegno delle liste

organizzate o promosse dal PD.

1.5. Riattribuire alla minoranza, in funzione di garanzia e democrazia interna,

la guida della Commissione di Garanzia provinciale.

1.6. Promuovere la legalità e il rinnovamento chiedendo il rispetto, nella

formazione delle liste a tutti i livelli, dei principi stabiliti dall'art. 5 del

Codice Etico, dal Capo IV dello Statuto del PD nazionale e dagli artt. 30 e

31 dello Statuto del PD Puglia.



2. UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA CHE TUTELI GLI

INTERESSI DEI CITTADINI

2.1. L'attuale Amministrazione della Provincia, che vede coinvolti gli esponenti

del nostro Partito insieme ad alcuni consiglieri del centro destra - scelta

da noi non condivisa - è fallimentare e si sta traducendo in una mera

gestione burocratica, priva di indirizzo politico ed incapace di dare

risposte ai bisogni e agli interessi dei cittadini della BAT. Occorre uscire

da tale situazione, chiedendo che siano revocate tutte le deleghe attribuite

dal Presidente Lodispoto ai consiglieri del centro destra, nonché dando

priorità ad alcuni interventi.2.2. Attuare una nuova gestione dei rifiuti incentivando gli impianti di riciclo e

le politiche di riduzione e riutilizzo, mirando ad una effettiva "chiusura del

ciclo integrato dei rifiuti". Sospendere immediatamente l'ampliamento

della discarica nell'area Tufarelle, finché non sia accertata la situazione

ambientale del sito e siano esclusi rischi per la salute dei cittadini di

Canosa di Puglia e di Minervino Murge.

2.3. Condivisione delle scelte di programmazione della rete scolastica con i

Comuni e le istituzioni scolastiche interessate. Più congrua e perequata

gestione delle risorse destinate alle manutenzioni degli edifici scolastici

su tutto il territorio.

2.4. Impiego delle risorse per le manutenzioni della rete stradale per garantire

comunicazioni e interconnessioni sicure tra tutti i Comuni della provincia,

a partire dalla strada provinciale 230 e dalle altre strade di comunicazione

con i Comuni attualmente non serviti dalla rete ferroviaria.

«Abbiamo appreso da un comunicato diffuso alla stampa che, dopo l'azzeramento avvenuto qualche mese fa, è stata nominata la nuova segreteria provinciale del PD BAT composta da ben 31 persone con l'intento di coinvolgere tutti i circoli cittadini e tutte le componenti nelle attività del partito. Tale scelta viola apertamente le norme dello statuto regionale del PD che prescrivono che la segreteria provinciale sia composta da un numero di membri non superiore a 15 e che debba tenere conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. La nuova segreteria, nonostante la sua illegittima composizione pletorica, esclude ancora una volta proprio quella parte di iscritti e dirigenti che ha sostenuto la candidaturadi Elly Schlein alla segreteria nazionale». Così il componente della segreteria regionale del Pd, Nicola Ventura.«Nello scorso mese di febbraio − unitamente ad altri 16 tra iscritti, consiglieri comunali e dirigenti del PD BAT − abbiamo presentato al segretario provinciale un documento in cui abbiamo ribadito la nostra disponibilità ad impegnarci nel Partito provinciale, chiedendo preliminarmente la condivisione su alcune scelte, etiche e politiche, rimarcando anche la necessità di promuovere la legalità e il rinnovamento del Partito rispettando, nella formazione delle liste a tutti i livelli, i principi stabiliti dal Codice Etico e dallo Statuto del PD. Su tale documento non è seguita alcuna discussione e dobbiamo quindi prendere atto con rammarico che i punti proposti nel nostro documento non sono apparsi meritevoli di condivisione da parte del Segretario provinciale. Restiamo nonostante tutto fiduciosi che il nuovo corso avviato dalla segreteria nazionale arrivi anche nel Partito della BAT, dove purtroppo continuano a prevalere logichepadronali assolutamente inaccettabili».Di seguito il documento presentato al Segretario del PD BAT.