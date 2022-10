La gelateria Sveva compie 25 anni: Salvatore Ricatti maestro gelatiere da 50 anni

Si è tenuta martedì 18 ottobre la festa dei 25 anni di attività della gelateria Sveva, grande motivo di orgoglio per Salvatore Ricatti, sua moglie Angela, i suoi figli Mariella, Leonardo e Gaetano. Un pomeriggio all'insegna del gelato gratuito, gadgets e palloncini per la felicità di tutti i clienti.Ma il Maestro gelatiere Salvatore festeggia in realtà 50 anni di lavoro a cominciare dal 1972, anno in cui è nato il Bar Levante gestito insieme a suo fratello Antonio.La piccola gelateria situata in Corso Vittorio Emanuele 1 a Barletta è nel tempo diventata punto di riferimento per tutti gli amanti del gelato artigianale. Giungono clienti da tutta la Puglia per assaggiare il gelato di Salvatore Ricatti che con la sua gelateria si colloca tra le più importanti attività artigianali del panorama pugliese e non solo.Nel 2016 per Il Gastronauta la gelateria Sveva è una delle 10 migliori gelaterie d'Italia. Dopo essersi aggiudicata per diversi anni il certificato di eccellenza, entra nella Hall of Fame di TripAdvisor. Durante il periodo della pandemia il gelato di Salvatore ha addolcito i palati di migliaia di persone entrando nelle loro case, grazie al servizio di Delivery, e regalando un sorriso a tutti in un momento storico molto difficile."Abbiamo lavorato giorno e notte e anche quando venivano a mancare le forze abbiamo dato il massimo per essere sempre all'altezza e non deludere mai la clientela. Quando è nata Sveva - racconta Salvatore - l'unico nostro obiettivo era quello di portare al centro di tutto esperienza e tradizione. Mangiare un gelato è un momento di amore, gioia, familiarità, e per far assaporare tutto questo ne abbiamo fatta di strada! Abbiamo sempre ricercato le migliori materie prime e i migliori collaboratori per regalare un'esperienza unica. E oggi siamo eccellenza pugliese". E la storia continua!