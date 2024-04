La commissione Lavori Pubblici si riunisce in modalità itinerante

«Continua il lavoro itinerante della Commissione Lavori Pubblici già iniziato nei mesi scorsi con le visite presso i cantieri di Via Andria e Via Veneto, propedeutici alla soppressione dei passaggi a livello, presso il Pala Disfida ed il Palazzetto dello Sport, presso il Parco dell'Umanita' e presso il cantiere della ex distilleria, dove si sta lavorando alacremente per le utenze differenziate che ospiteranno le fasce più deboli della società quali anziani, diversamente abili e ragazze madri». Così il presidente, Flavio Basile.«Il giorno 16 Aprile abbiamo visitato il cimitero di Barletta, luogo sacro per tutta la comunità cittadina. Qui, abbiamo posto l'attenzione su diverse carenze presenti nel luogo; prima fra tutte, la problematica concernente i freni delle nuove scale in ferro per raggiungere i loculi più alti, posti nella parte superiore della stessa scala e dunque difficili da azionare soprattutto per le persone anziane e con difficoltà motorie. In virtù di ciò, abbiamo dato mandato all'ufficio preposto di intervenire celermente per la risoluzione della problematica. Abbiamo anche provveduto nel richiedere all'ufficio ambiente e decoro urbano, di installare cestini per le deiezioni canine, posaceneri per fumatori e porre maggiore attenzione nella pulizia dei luoghi. Il giorno 17 Aprile ci siamo nuovamente recati presso il cantiere dell'ex distilleria per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Nell'occasione hanno partecipato all'incontro il sindaco Cannito, che ha fortemente voluto questo importante progetto, il progettista e direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.Ottimo il lavoro svolto dall'impresa e dai tecnici che ci hanno fatto visitare i piani dove sorgeranno i rispettivi alloggi, ancora in fase embrionale, che si presentano molto accoglienti e dignitosi. Il direttore dei lavori ci ha rassicurato che l'opera sarà pronta entro fine anno, non trascurando da parte nostra un continuo monitoraggio sull'avanzamento dei lavori. Il 18 Aprile ci siamo recati presso la villa Bonelli, luogo di grande interesse storico e culturale della nostra città. All'incontro erano presenti il dirigente e l'assessore ai lavori pubblici ai quali abbiamo chiesto di porre attenzione al luogo che già è oggetto di finanziamento dei fondi del Pnrr e che necessita di importanti interventi. Qui, gia' lo scorso mese, abbiamo fatto installare delle panchine sotto la parte ombrata della villa che da tempo ci richiedevano molti cittadini, soprattutto anziani, che ne stigmatizzavano l'assenza lungo detta parte del plesso. Continueremo con grande entusiasmo le nostre visite itineranti presso tutti i luoghi della città che necessitano di concrete attenzioni ed interventi da parte della politica e, non ci stancheremo di raccogliere tutte le istanze che perverranno dai nostri concittadini. Per noi questa è la politica del fare, concludono il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Flavio Basile, il vice Presidente Adelaide Spinazzola ed i consiglieri componenti Giovanni Ceto, Letizia Rana e Rosa Tupputi».