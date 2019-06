La Cittadella della Musica Concentrazionaria di Barletta arriva in Senato

La Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria comunica che il prossimo 25 Giugno 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica (in P.zza S. Luigi de' Francesi, 9), si terrà la presentazione del progetto della Cittadella della Musica Concentrazionaria, l'hub internazionale con sede a Barletta, in Puglia, dedicato alla musica scritta nei campi di concentramento, sterminio e cattività civile e militare dal 1933 al 1953.Tema dell'evento è la presentazione del progetto di una struttura nella città di Barletta che raccolga la produzione musicale creata in cattività o in condizioni estreme di privazione dei diritti fondamentali dell'essere umano. Ispiratore del progetto è il pianista Francesco Lotoro, autore delle ricerche in materia condotte sin dal 1988 che hanno portato al recupero storico di 8.000 opere musicali e 10.000 documenti inerenti la letteratura musicale concentrazionaria. Il maestro Lotoro ha eseguito ultimamente dei brani durante il concerto "Libero è il mio canto - Musiche scritte da donne deportate in Lager e Gulag", tenutosi lo scorso 16 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, col patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e durante il "Giorno della memoria" del 24 gennaio, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato. La Cittadella della Musica Concentrazionaria è stata progettata dall'architetto Nicolangelo Dibitonto che fornirà dettagli sulle sei divisioni previste: Campus delle Scienze Musicali, Bibliomediateca Musicale, Thesaurus Memoriae Museum, Teatro nuovo Cantieri, Libreria internazionale del Novecento, Foresteria & Guestroom. Nel corso della presentazione e dopo i saluti del Sindaco di Barletta è prevista l'esecuzione di brani composti nei campi di prigionia. Ad eseguirli i musicisti Fabrizio Signorile (violino I e chitarra), Cecilia Zonno (violino II), Ester Augelli (viola), Elia Ranieri (violoncello), Alberto Boggia (oboe), Angelo De Leonardis (baritono), Paolo Candido (cantore).IL PROGRAMMA11:00 - Introduzione relatori da parte del moderatore Francesco Zagaria11:05 - Saluti istituzionali e intervento del Sen. Ruggiero Quarto11:15 - Francesco Lotoro, Presidente Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria11:30 - Esecuzione brani musicali composti in campi di prigionia11:50 - Nicolangelo Dibitonto, architetto progettista Cittadella della Musica Concentrazionaria12:10 - Intervento di Cosimo Damiano Cannito, Sindaco di Barletta12:15 - Esecuzione brani musicali composti in campi di prigionia