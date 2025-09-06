19 foto La città rivive la Disfida: nella Cantina va in scena l'Offesa

Il programma

Ore 17:30 – Centro storico : La Carrera della Sfida, gara podistica simbolica di 13 km con 13 team, in omaggio ai 13 cavalieri italiani (a cura di ASD Barletta Sportiva e ASD Sarno Runners).

: La Carrera della Sfida, gara podistica simbolica di 13 km con 13 team, in omaggio ai 13 cavalieri italiani (a cura di ASD Barletta Sportiva e ASD Sarno Runners). Ore 20:00 – Giardini del Castello : Accampamenti rinascimentali a cura dei Gruppi Storici I Fieramosca, Brancaleone e Bardulos.

: Accampamenti rinascimentali a cura dei Gruppi Storici I Fieramosca, Brancaleone e Bardulos. Ore 20:00 – Itinerante nel centro storico : Araldi annunciano il Bando di Sfida (Associazione Thempus).

: Araldi annunciano il Bando di Sfida (Associazione Thempus). Ore 20:30-21:30 – Anfiteatro Giardini del Castello: Danze rinascimentali (Associazione Thempus).

Ore 19:30 – Rivellino del Castello : Reading con Elvira da Cordova, che narra i fatti storici e presenta i cavalieri italiani e i gruppi partecipanti.

: Reading con Elvira da Cordova, che narra i fatti storici e presenta i cavalieri italiani e i gruppi partecipanti. Ore 20:00 – Corteo Trionfale : dal Castello attraverso le vie del centro, sosta al monumento di Massimo D'Azeglio, discorso di Ettore Fieramosca dal Teatro Curci e ritorno al Castello.

: dal Castello attraverso le vie del centro, sosta al monumento di Massimo D'Azeglio, discorso di Ettore Fieramosca dal Teatro Curci e ritorno al Castello. Ore 22:30 – Rivellino del Castello: Spettacolo piromusicale a cura di Pirofantasy.

È tornata in scena, la rievocazione storica curata dall'associazione Bardulos che ha riproposto i momenti che rappresentano la genesi dello celebre scontro cavalleresco della Disfida di Barletta. La scelta dellacome luogo simbolico ha reso ancora più intensa l'atmosfera, riportando cittadini e visitatori alle radici di una delle pagine più emozionanti della Disfida.Quest'anno l'evento, organizzato dalin collaborazione con Puglia Culture e con il sostegno della, ha scelto una formula ridotta, senza certame cavalleresco né giuramento. Nonostante ciò, la partecipazione popolare e l'impatto scenico non sono mancati, con la città che per qualche giorno si colora con gli stendardi spagnoli.Il momento clou sarà domenica 7 settembre, quando ilattraverserà le vie del centro storico. A sfilare saranno gruppi storici e figuranti in abiti d'epoca: armigeri, sbandieratori, musici, nobili e cavalieri a cavallo, fino agli spettacolari mangiafuoco e agli archibugieri. Tra le novità di questa edizione spicca la discesa da cavallo di- interpretato da Renato Ciardo - su corso Vittorio Emanuele, con l'omaggio al monumento di Massimo D'Azeglio e il discorso dal Teatro Curci alla città e ai cavalieri, prima del ritorno al Castello per lo spettacolo piromusicale conclusivo.