Eventi
La città rivive la Disfida: nella Cantina va in scena l'Offesa
Barletta celebra il suo evento simbolo. Niente certame né giuramento, il clou domenica con il corteo trionfale
Barletta - sabato 6 settembre 2025 9.44
È tornata in scena "L'Offesa", la rievocazione storica curata dall'associazione Bardulos che ha riproposto i momenti che rappresentano la genesi dello celebre scontro cavalleresco della Disfida di Barletta. La scelta della Cantina della Sfida come luogo simbolico ha reso ancora più intensa l'atmosfera, riportando cittadini e visitatori alle radici di una delle pagine più emozionanti della Disfida.
Quest'anno l'evento, organizzato dal Comune di Barletta in collaborazione con Puglia Culture e con il sostegno della Regione Puglia, ha scelto una formula ridotta, senza certame cavalleresco né giuramento. Nonostante ciò, la partecipazione popolare e l'impatto scenico non sono mancati, con la città che per qualche giorno si colora con gli stendardi spagnoli.
Il momento clou sarà domenica 7 settembre, quando il Corteo Trionfale attraverserà le vie del centro storico. A sfilare saranno gruppi storici e figuranti in abiti d'epoca: armigeri, sbandieratori, musici, nobili e cavalieri a cavallo, fino agli spettacolari mangiafuoco e agli archibugieri. Tra le novità di questa edizione spicca la discesa da cavallo di Ettore Fieramosca - interpretato da Renato Ciardo - su corso Vittorio Emanuele, con l'omaggio al monumento di Massimo D'Azeglio e il discorso dal Teatro Curci alla città e ai cavalieri, prima del ritorno al Castello per lo spettacolo piromusicale conclusivo.
Il programmaSabato 6 settembre 2025
- Ore 17:30 – Centro storico: La Carrera della Sfida, gara podistica simbolica di 13 km con 13 team, in omaggio ai 13 cavalieri italiani (a cura di ASD Barletta Sportiva e ASD Sarno Runners).
- Ore 20:00 – Giardini del Castello: Accampamenti rinascimentali a cura dei Gruppi Storici I Fieramosca, Brancaleone e Bardulos.
- Ore 20:00 – Itinerante nel centro storico: Araldi annunciano il Bando di Sfida (Associazione Thempus).
- Ore 20:30-21:30 – Anfiteatro Giardini del Castello: Danze rinascimentali (Associazione Thempus).
- Ore 19:30 – Rivellino del Castello: Reading con Elvira da Cordova, che narra i fatti storici e presenta i cavalieri italiani e i gruppi partecipanti.
- Ore 20:00 – Corteo Trionfale: dal Castello attraverso le vie del centro, sosta al monumento di Massimo D'Azeglio, discorso di Ettore Fieramosca dal Teatro Curci e ritorno al Castello.
- Ore 22:30 – Rivellino del Castello: Spettacolo piromusicale a cura di Pirofantasy.