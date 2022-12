L'Istituto Professionale "Archimede" Barletta prima scuola in Puglia a sperimentare il progetto PATHS

brainstorming su una parola scelta dallo staff dell'INDIRE-MINISTERO e della scuola;

brainstorming sulla parola inserita nel contesto di un brano scelto dallo staff;

lavoro di ricerca da parte degli studenti coinvolti, finalizzato al raggiungimento di un significato condiviso della parola scelta;

restituzione dei risultati, da parte degli studenti che avranno organizzato una presentazione secondo modalità a loro piacimento.

L'Istituto Professionale "Archimede" Barletta-Andria è la prima scuola in Puglia a sperimentare il progetto PATHS, a Philosophical Approach to Thinking Skills, curato dall'INDIRE in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Le attività del progetto intendono fornire una risposta al dibattito sull'insegnamento della filosofia come pratica nelle scuole tecniche e professionali, per promuovere "spazi" e "tempi" per la riflessione, l'immaginazione, la creatività, elementi fondamentali dei processi più meramente pratici, tecnici o di impresa. L'insegnamento proposto prende il nome di "sviluppo del pensiero critico" e si articola in strumenti, strategie ed approcci filosofici che propongono l'esercizio del domandare, al fine di rafforzare la ricerca di senso che aiuti a definire la propria identità, anche in relazione agli altri e al contesto storico culturale nel quale viviamo.Il progetto si compone di 4 fasi per ciascuna classe: