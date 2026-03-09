L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”
L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”
La città

L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”

Andrà in onda questa sera

Barletta - lunedì 9 marzo 2026 11.13 Comunicato Stampa
La nuova fiction "Guerrieri. La regola dell'equilibrio" in programma lunedì 9 marzo in prima serata su Rai 1 porta sullo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea: l'avvocato Guido Guerrieri interpretato da Alessandro Gassmann. La serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli, tratta dai romanzi di Giancarlo Carofiglio, vede tra i protagonisti anche l'attore barlettano Michele Ragno che veste i panni di Toni Costantino, giovane laureato in giurisprudenza dal carattere brillante ma distratto. Per Ragno si tratta di un traguardo importante nel suo percorso artistico: un ruolo continuativo in una produzione Rai che gli ha consentito di costruire il passaggio nel tempo e di approfondirne sfumature e contraddizioni.

L'ambiziosa operazione di trasposizione dei celebri racconti di Carofiglio ("Ragionevoli dubbi", "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell'equilibrio") ha registrato la partecipazione dell'autore alla sceneggiatura con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa. "C'è la sua mano, c'è colui che ha pensato e costruito la storia dei personaggi – dice l'artista barlettano - Ricordo di essermi anche emozionato in alcuni passaggi della lettura della sceneggiatura perché c'è molta psicologia e una tridimensionalità che fa quasi uscire i protagonisti al di fuori delle pagine, con le loro fragilità e contraddizioni. In questo senso si ha la possibilità di riconoscersi nelle loro vicende. Io mi sono riconosciuto in Toni".

Guerrieri nella risoluzione dei suoi casi, non è solo: la sua forza risiede in un gruppo di collaboratori eterogeneo e pugliese: Carmelo Tancredi (Michele Venitucci): Ispettore di Polizia fidato e abile braccio destro; Annapaola (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera trasformata in audace investigatrice privata; Toni Costantino (Michele Ragno) stagista sbadato patologico dall'intuito geniale; Pasquale (Umberto Sardella) segretario all'accoglienza; l'avvocato Savino (Gianpiero Borgia). Da non trascurare Consuelo (Lea Gavino attrice romana) efficiente praticante dello studio. La città di Bari non è un semplice sfondo: dalle aule del Tribunale in piazza De Nicola al cortile di Palazzo Ietri (sede dello studio) fino ai vicoli di Bari Vecchia, al lungomare San Girolamo, ai quartieri Libertà e Japigia, la regia di Tavarelli esplora spaccati intensi e suggestivi con singolari atmosfere notturne.

Tra gli altri attori del cast: Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella. Gli otto episodi saranno trasmessi in quattro puntate prodotte da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm con il supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission.

Il dopo Guerrieri per Michele Ragno è già cominciato: è impegnato in un progetto internazionale firmato da un noto attore e regista americano e in altre produzioni italiane.
  • eventi
Altri contenuti a tema
GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo Speciale GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo Con la direzione di Gianni Giancola e la firma dello chef Felice Lasorsa, il locale riaccende le luci con l’inaugurazione del 7 marzo già sold out
Il Touring Club Italiano celebra l’8 marzo a Barletta con le opere di De Nittis Eventi Il Touring Club Italiano celebra l’8 marzo a Barletta con le opere di De Nittis Il tour tra opere d’arte prenderà avvio dalle ore 10.00 da Palazzo della Marra
Giornata della donna, Divine del Sud organizza un incontro nell'istituto penitenziario di Trani Eventi Giornata della donna, Divine del Sud organizza un incontro nell'istituto penitenziario di Trani «Ogni donna, indipendentemente dal proprio passato merita rispetto, ascolto e opportunità»
Giornata Internazionale della Donna: a Barletta un omaggio a Mariagrazia Vitobello Eventi Giornata Internazionale della Donna: a Barletta un omaggio a Mariagrazia Vitobello Tante le realtà barlettane coinvolte per un appuntamento dal valore culturale e simbolico
Primo appuntamento di "Tende Incantate": grande partecipazione, oltre 350 bambini Eventi Primo appuntamento di "Tende Incantate": grande partecipazione, oltre 350 bambini Il prossimo evento si svolgerà il 5 aprile
“Donne, plurale femminile”: a Barletta il festival culturale multidisciplinare dedicato alla narrazione del femminile Eventi “Donne, plurale femminile”: a Barletta il festival culturale multidisciplinare dedicato alla narrazione del femminile L'inaugurazione è prevista sabato 7 marzo
Venerdì Santo a Barletta, Mele: «Serve un contributo stabile a sostegno delle manifestazioni» Politica Venerdì Santo a Barletta, Mele: «Serve un contributo stabile a sostegno delle manifestazioni» La nota della consigliera comunale di Fratelli d'Italia
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Eventi Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” In programma mercoledì 4 marzo
Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani
9 marzo 2026 Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani
Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali
9 marzo 2026 Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali
Tutti pazzi per le figurine dei calciatori: a Barletta una passione che attraversa le generazioni
9 marzo 2026 Tutti pazzi per le figurine dei calciatori: a Barletta una passione che attraversa le generazioni
Francesco Baldacchini dell’I.C. Mennea vince la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo
9 marzo 2026 Francesco Baldacchini dell’I.C. Mennea vince la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo
Trionfo matematico per la "D’Azeglio " di Barletta: Amalia Dibenedetto conquista la vetta regionale
9 marzo 2026 Trionfo matematico per la "D’Azeglio" di Barletta: Amalia Dibenedetto conquista la vetta regionale
Barletta celebra l’8 marzo con De Nittis: arte, storia e omaggio alle donne di ieri e di oggi
9 marzo 2026 Barletta celebra l’8 marzo con De Nittis: arte, storia e omaggio alle donne di ieri e di oggi
8 Marzo: Festa della Donna, l’augurio del sindaco Cosimo Cannito
8 marzo 2026 8 Marzo: Festa della Donna, l’augurio del sindaco Cosimo Cannito
Il sindaco Cosimo Cannito contro le speculazioni sugli aumenti ai distributori di benzina
8 marzo 2026 Il sindaco Cosimo Cannito contro le speculazioni sugli aumenti ai distributori di benzina
Osservatorio Giulia e Rossella, già 65 accessi ai centri antiviolenza da inizio 2026
8 marzo 2026 Osservatorio Giulia e Rossella, già 65 accessi ai centri antiviolenza da inizio 2026
“Disconnetti l’odio, condividi il rispetto”: a Barletta i ragazzi imparano la cittadinanza digitale
8 marzo 2026 “Disconnetti l’odio, condividi il rispetto”: a Barletta i ragazzi imparano la cittadinanza digitale
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.