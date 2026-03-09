L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”

La nuova fiction "Guerrieri. La regola dell'equilibrio" in programma lunedì 9 marzo in prima serata su Rai 1 porta sullo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea: l'avvocato Guido Guerrieri interpretato da Alessandro Gassmann. La serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli, tratta dai romanzi di Giancarlo Carofiglio, vede tra i protagonisti anche l'attore barlettano Michele Ragno che veste i panni di Toni Costantino, giovane laureato in giurisprudenza dal carattere brillante ma distratto. Per Ragno si tratta di un traguardo importante nel suo percorso artistico: un ruolo continuativo in una produzione Rai che gli ha consentito di costruire il passaggio nel tempo e di approfondirne sfumature e contraddizioni.L'ambiziosa operazione di trasposizione dei celebri racconti di Carofiglio ("Ragionevoli dubbi", "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell'equilibrio") ha registrato la partecipazione dell'autore alla sceneggiatura con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa. "C'è la sua mano, c'è colui che ha pensato e costruito la storia dei personaggi – dice l'artista barlettano - Ricordo di essermi anche emozionato in alcuni passaggi della lettura della sceneggiatura perché c'è molta psicologia e una tridimensionalità che fa quasi uscire i protagonisti al di fuori delle pagine, con le loro fragilità e contraddizioni. In questo senso si ha la possibilità di riconoscersi nelle loro vicende. Io mi sono riconosciuto in Toni".Guerrieri nella risoluzione dei suoi casi, non è solo: la sua forza risiede in un gruppo di collaboratori eterogeneo e pugliese: Carmelo Tancredi (Michele Venitucci): Ispettore di Polizia fidato e abile braccio destro; Annapaola (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera trasformata in audace investigatrice privata; Toni Costantino (Michele Ragno) stagista sbadato patologico dall'intuito geniale; Pasquale (Umberto Sardella) segretario all'accoglienza; l'avvocato Savino (Gianpiero Borgia). Da non trascurare Consuelo (Lea Gavino attrice romana) efficiente praticante dello studio. La città di Bari non è un semplice sfondo: dalle aule del Tribunale in piazza De Nicola al cortile di Palazzo Ietri (sede dello studio) fino ai vicoli di Bari Vecchia, al lungomare San Girolamo, ai quartieri Libertà e Japigia, la regia di Tavarelli esplora spaccati intensi e suggestivi con singolari atmosfere notturne.Tra gli altri attori del cast: Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella. Gli otto episodi saranno trasmessi in quattro puntate prodotte da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm con il supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission.Il dopo Guerrieri per Michele Ragno è già cominciato: è impegnato in un progetto internazionale firmato da un noto attore e regista americano e in altre produzioni italiane.