L'assessora regionale Deborah Ciliento visita la Stazioncina di Canne della Battaglia

Importante (quanto gradita) visita stamattina dell'Assessora regionale ai Trasporti, Deborah Ciliento, alla storica Stazioncina di Canne della Battaglia per incontrare chi ci sta lavorando nei progetti di inclusione sociale.È stata la prima occasione di verificare lo stato dei luoghi e di acquisire le necessarie conoscenze dopo il tavolo tecnico tenutosi a Bari per monitorare la ripresa del traffico sulla linea ferroviaria Barletta - Spinazzola tuttora ferma dal 2021.L'assessora Ciliento è stata ricevuta dal giornalista Nino Vinella nella sua veste di Presidente del Comitato italiano pro Canne della Battaglia ODV quale soggetto ospitante del progetto "Sui binari del tempo, prossima fermata la Storia!" sostenuto in base ad accordi con il Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta con fondi rivenienti dal Red 2023 e Puc (Progetti di Utilità Collettiva) che durano ormai dal 2019.Oltre che provvedere alla manutenzione del fabbricato ed al miglioramento dei circostanti spazi verdi nelle aree attrezzate come accoglienza e picnic dal titolo "l'Oasi del Viandante" (col sostegno in forma di utilità da parte della Barsa), è stata aumentata la vigilanza garantendo così occasioni di ospitalità sul Territorio a diretto contatto con l'ambiente.L'assessora Ciliento si è intrattenuta con gli operatori ascoltando le loro storie e ribadendo come il suo attuale impegno sia di ripristinare il traffico con le automotrici Diesel da Barletta a Canosa nell'attesa che si stanzino i fondi per l'elettrificazione di questo tratto (370 milioni) così da assecondarne la naturale vocazione turistica ecosostenibile nella scia delle esperienze del Treno storico dell'Archeologia e dell'Ambiente svoltosi per cinque edizioni consecutive dal 2007 in poi grazie ai fondi europei del Patto territoriale Nord barese Ofantino coordinati dall'Agenzia Puglia Imperiale Turismo.