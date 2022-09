Joe Zampetti a Barletta, oggi taglio del nastro e party inaugurale

È arrivato anche a Barletta ', il sedicesimo punto vendita dedicato al pet care del Gruppo Megamark di Trani, tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna. L'apertura segue quelle di Bisceglie, Bari (con 4 punti vendita), Foggia, Andria, Monopoli, Campobasso, Cerignola, Molfetta, Trani, Lecce, Francavilla Fontana e Maglie., che ha aperto i battenti in via Vitrani 50 F il mese scorso,al taglio del nastro seguirà un party con i dj di Radio Selene ricco di iniziative: animazione per i bambini, possibilità di farsi ritratte in compagnia del proprio amico a quattro zampe e, ai primi cento clienti che sottoscriveranno le 'fido card', verrà regalata una bag in stoffa e simpatici gadget legati al mondo animale.Con un'area commerciale di circa 250 metri quadrati, il nuovo punto vendita offrirà un assortimento di oltre 6.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food, un corner acquariologia con 15 vasche ricche di pesci e piante ornamentali oltre che angoli di natura allestiti grazie alla collaborazione di Fish Ok, azienda specializzata nel settore. Il punto vendita è dotato anche di una modernissima toelettatura con spa, ozono terapia e personale qualificato per ogni esigenza.La diversificazione del Gruppo Megamark – con circa 5.500 collaboratori e oltre 500 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila, Iperfamila e Sole365 in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria - nel settore dei prodotti per animali era iniziata dalla fine del 2016; oggi la realtà pugliese ha acquisito il 55% del capitale sociale di(start-up impegnata nell'e-commerce di prodotti per animali domestici).«La nuova apertura di Barletta – spieganoa capo della catena Joe Zampetti – è nel cronoprogramma degli obiettivi prefissati per il 2022, ovvero portare il numero dei punti vendita a venti; le prossime aperture sono a Taranto, Fasano e un secondo punto vendita a Lecce».«Anche per i nuovi punti vendita – continuano Valente e Gimeli - sono confermati i pilastri cardine dell'azienda: formazione costante e continua per i nostri addetti vendita, assortimento e convenienza: ogni punto vendita offre infinite possibilità di scelta al consumatore senza mai dimenticare un'attenzione alla convenienza: volantino mensile, spendi e riprendi, cash back con i punti accumulati e tante offerte mensili. Ultimo, ma non meno importante, l'aspetto sociale: tutti i punti vendita partecipano alle giornate mensili di raccolta alimentare in collaborazione con le onlus locali; inoltre Joe Zampetti riserva donazioni straordinarie a quanti necessitano di supporto sul territorio».