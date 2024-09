Palazzo San Domenico riapre al pubblico

Venerdì 27 settembre, alle ore 18, riapre alla fruizione del pubblico, dopo un attento restauro, Palazzo San Domenico, in corso Cavour. Nell'occasione sarà inaugurata la Biblioteca Generale Centrale "Community Library" che costituirà un accrescimento ed un potenziamento del "sistema delle biblioteche" già esistenti in città e particolarmente apprezzate dagli utenti.Così il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito:"L'ex convento di San Domenico, già sede nel 1867 della biblioteca comunale e chiusa dal 2013, sarà riaperto per dare vita a una nuova biblioteca pubblica dotata di impianti tecnologicamente avanzati, senza barriere architettoniche e con una dotazione di 20.000 volumi. Abbiamo colto un altro importante obiettivo di valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale del quale sono orgoglioso. Il costoso e non facile lavoro di riqualificazione strutturale, di restauro e di allestimento degli spazi di Palazzo San Domenico sono stati finanziati dai fondi nell'ambito del progetto Community Library, alla quale l'Amministrazione comunale del Sindaco Pasquale Cascella aveva partecipato nel 2015. Un percorso difficile, un'odissea fatta di gare ripetute, di fondi insufficienti, di costi aumentati, di varianti progettuali, di vicissitudini progettuali e burocratiche assurde.A darci la forza di proseguire e superare ogni ostacolo è stato l'amore per Barletta e la consapevolezza che non è possibile immaginare il futuro di una città senza destinare un ruolo rilevante alla cultura riconoscendo che le biblioteche sono importanti luoghi di accesso democratico del sapere e della costruzione di una cittadinanza multi culturale. Invito tutti i cittadini a visitarlo, sono sicuro che rimarranno meravigliati nel vedere e vivere la sua bellezza. L'edificio, oltre a potenziare la biblioteca principale sarà anche sede dell'Ufficio Scolastico provinciale, della locale Sezione della Società di Storia Patria della Puglia, del Polo biblio/museale provinciale della Regione Puglia, dell'Assessorato comunale alla Cultura e, non ultimo, luogo culturale di esposizioni, conferenze e concerti".