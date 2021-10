Inizio dei lavori per il nuovo passaggio pedonale

Nonostante l'epoca Cannito sia ormai finita, l'ex sindaco continua la sua attività d'aggiornamento attraverso i suoi canali social. È di un'ora fa la notizia di inizio dei lavori a Barletta per il nuovo passaggio pedonale, che collegherà via Veneto a viale Marconi. Un modo per agevolare il percorso dei residenti e anche quello dei pendolare, dei lavoratori e degli studenti. L'opera infatti permetterà un collegamento più rapido e maggiormente coeso tra il quartiere Borgovilla-Patalini e la 167 al centro della città. Non solo, «Si tratta - dice Cannito - del primo step di riqualificazione e valorizzazione dell'area riferita all'ex distilleria da anni in stato d'abbandono. Non è finita qui».Che sia questa l'occasione per una vera valorizzazione della suddetta zona?Come ha scritto l'ex sindaco: «L'impegno, col tempo, paga sempre». Che sia arrivato il tempo giusto?