Indennizzi per i danni causati dalla peronospora, le domande entro il 13 maggio

A causa di un refuso è stata diffusa una data errata entro cui le aziende agricole possono presentare la domanda per ottenere gli indennizzi relativi ai danni subiti per la infezione di peronospora (Plasmopara viticola).Si comunica che i viticoltori danneggiati, compresi nei territori dei Comuni di Barletta, Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Trinitapoli (per la provincia BAT) e dei Comuni di Cerignola, Orta Nova, Stornara e Stornarella (per la provincia di Foggia) potranno presentare le domande precompilate e in forma automatica, sul portale Sian dell'AGEA entro il 13 Maggio 2024.