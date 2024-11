Incendiato il portone di casa dell'eurodeputato Ventola: solidarietà unanime

L'intero gruppo politico di Fratelli d'Italia di Barletta esprime la propria ferma condanna e indignazione per il vile gesto intimidatorio compiuto nella notte a scapito dell'onorevole Francesco Ventola. Atti di questo genere sono inaccettabili e rappresentano un attacco non solo alla persona, ma anche ai valori democratici e alla libertà di espressione che costituiscono il fondamento della nostra società.



Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza all'amico Francesco Ventola, assicurandogli il nostro sostegno incondizionato.



Invitiamo le autorità competenti a fare piena luce sull'accaduto e a perseguire con determinazione i responsabili di questo ignobile gesto.

A nome del Partito Democratico della Provincia di Barletta-Andria-Trani, esprimo piena solidarietà all'europarlamentare Francesco Ventola e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito nella scorsa notte.



Indipendentemente dalle appartenenze politiche, gesti di tale violenza e viltà vanno condannati in modo fermo e deciso. Il confronto politico o personale non può in nessun modo degenerare in episodi così gravi, che mettono a rischio la sicurezza di individui e famiglie.



Siamo certi che la magistratura e le forze dell'ordine faranno luce sull'accaduto, individuando al più presto i responsabili. Nel frattempo, ribadiamo con forza il nostro rifiuto verso ogni forma di intimidazione e violenza, che nulla hanno a che vedere con i valori democratici e con il rispetto che deve contraddistinguere la dialettica politica e il vivere civile.

A Canosa di Puglia, nella notte appena trascorsa, è stato appiccato incendio al portone di casa dell'europarlamentare di Fratelli di Italia,. Ventola e la sua famiglia erano in casa, e fortunatamente sono rimasti illesi.L'incendio, divampato intorno alle ore 3,00 della scorsa notte, sarebbe stato provocato dal lancio di una molotov. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per le indagini del caso."È stata una esperienza bruttissima. E continua ancora a esserlo perché svegliarsi nel cuore della notte e non riuscire a respirare perché casa tua è piena di fumo è qualcosa che non auguro mai a nessuno, nemmeno al peggior nemico", racconta in un video postato sui social Ventola.Solidarietà unanime, dai diversi fronti politiche, sono giunte in giornata per dimostrare vicinanza al politico.La nota diLe parole di

Di seguito la nota del gruppo regionale di Fratelli d'Italia composta dal capogruppo Renato Perrini e dai consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Tommaso Scatigna e Tonia Spina:

Siamo vicini all'amico Francesco Ventola e condanniamo il vile attentato di questa notte alla sua abitazione di Canosa di Puglia. Conosciamo da sempre Francesco come uomo, i suoi concittadini lo hanno apprezzato come sindaco della sua città e presidente della Provincia BAT, ma noi lo abbiamo conosciuto come consigliere prima e poi capogruppo e sappiamo che ogni sua azione politica è improntata alla serietà, prima ancora che nelle indiscusse capacità. "Di qualunque natura sia la matrice del vile gesto, confidiamo nella Polizia e nella Procura di Trani perché individuino al più presto i responsabili.

Intervenuti anche i Consiglieri regionali di Azione e Commissario e vice-commissari regionali, Ruggiero Mennea e Sergio Clemente:

Vogliamo esprimere una netta e ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito dall'Onorevole Francesco Ventola, al quale e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà. Non vi può essere tolleranza per questi atti criminali e siamo convinti che le Autorità faranno tutto il possibile affinché i responsabili siano consegnati alla Giustizia.

Il commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D'Attis, e il suo vice Dario Damiani in una nota scrivono:

Esprimiamo solidarietà e vicinanza, a nome di tutta Forza Italia Puglia, a Francesco Ventola per il vile e gravissimo attentato alla sua abitazione di questa notte. Siamo sicuri che l'amico Francesco non si farà intimidire e proseguirà con il consueto rigore la sua attività politica. Auspichiamo che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia.