Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: Un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani

Il nuovo centro risultato dell’impegno del Metropolis Group, da anni riferimento nel settore socio-sanitario in Puglia

Barletta - giovedì 18 settembre 2025 9.40
È stata ufficialmente inaugurata la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Madonna del Rosario" a Terlizzi, una struttura all'avanguardia destinata ad accogliere e prendersi cura degli anziani. Il nuovo centro è il risultato dell'impegno del Metropolis Group, che da anni è un punto di riferimento nel settore socio-sanitario in tutta la regione Puglia.

La RSA "Madonna del Rosario" rappresenta una nuova casa per la cura, la dignità e l'accoglienza degli anziani, in un contesto che coniuga l'efficienza dei servizi sanitari e l'umanità nell'assistenza. La struttura nasce all'interno di una storica dimora sacra, un luogo di spiritualità e serenità, che è stato sapientemente trasformato in un ambiente protetto e accogliente per gli ospiti e le loro famiglie.
Nel corso della serata inaugurale, una grande affluenza di cittadini di Terlizzi e dei comuni limitrofi ha partecipato con entusiasmo all'evento, che ha visto la presenza di numerose autorità religiose, civili e politiche.

Le parole del Presidente del Metropolis Group, Dott. Luigi Paparella:

"Con orgoglio, sacrificio e passione, siamo sempre più vicini ai bisogni del territorio. Non si tratta solo di assistenza, ma di vera e propria cura dell'anima, per garantire a ogni anziano una vita dignitosa e serena."

La struttura e i servizi


La RSA offre una vasta gamma di servizi tra cui assistenza sanitaria, riabilitazione e attività occupazionali, grazie a un'équipe multidisciplinare altamente qualificata. Ogni ospite sarà seguito con attenzione e professionalità, per garantire il massimo livello di cura e supporto.

Ringraziamenti alle autorità presenti


L'inaugurazione è stata arricchita dalla partecipazione di numerose autorità locali e regionali, tra cui:

• S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
• Don Pasquale De Palma, guida spirituale della Confraternita "Madonna del Rosario"
• On. Marco La Carra,
• Consiglieri Regionali Saverio Tammacco e Stefano La Catena
• Sindaci Michelangelo De Chirico (Terlizzi) e Michele Sollecito (Giovinazzo)
• Presidenti del Consiglio Gianpaolo Sigrisi (Terlizzi) e Robert Amato (Molfetta)
• Assessori Daniela Zappatore (Terlizzi), Anna Capurso, Caterina Roselli e Sergio De Candia (Molfetta), Felice Addario (Corato), Nico Curci (Ruvo)
• E i numerosi consiglieri comunali intervenuti.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto anche al personale del Metropolis Group, che con dedizione e passione si prende cura delle persone più fragili. La loro quotidiana attività è il cuore pulsante della missione del gruppo, fondata su valori di rispetto, amore e attenzione per ogni ospite.
