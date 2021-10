In arrivo il maltempo: allerta gialla in Puglia

Il maltempo che ha imperversato nel centro e soprattutto nel nord Italia nelle scorse ore già da ieri, giungerà anche sulla Puglia.Nelle prossime ore prevista possibilità di piogge, anche a tratti consistenti, su tutto il foggiano, nella provincia Bat ed in molti comuni del Barese. Da giovedì 7 su tutto il versante adriatico ci saranno nuovi fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità. Nel tarantino qualche breve rovescio si alternerà a schiarite.Il clou di questa ondata di maltempo si avrà però tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre, quando dovrebbero verificarsi continue e molto abbandonanti precipitazioni piovose, anche a carattere temporalesco, in cinque delle sei province pugliesi. Salvo forse solo il Salento. Le temperature massime andranno in picchiata, con circa 10 gradi in meno tra martedì e venerdì (da 30° circa a 20-21°). Umidità in forte risalita con picchi vicini al 90% in quasi tutta la Puglia.La lunga ondata di maltempo lascerà la nostra regione solo a partire da lunedì 11 ottobre.