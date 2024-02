Il suono del violoncellista barlettano Gabriele Marzella nella canzone "Tu No" di Irama

Nel brano originale di, che debutterà questa sera per la prima serata del, c'è anche il contributo del giovane violoncellista barlettanoAlle spalle ha già un bel curriculum musicale: dalla prima esperienza all'Arena di Verona con la cantante Elisa nel 2017 al tour con Riccardo Cocciante nel 2022, Gabriele ha suonato anche in Senato per il presidente Mattarella ed è stato all'estero alla Elbphilharmonie di Amburgo.Con il quartetto d'archi, il violoncellista di Barletta ha archiviato da poco un'altra bella esperienza fuori patria, suonando durante il concerto della superstar popper Channel Aid live in Concert by JBL, sempre ad Amburgo.L'ultima esperienza è legata ad uno degli artisti in gara a Sanremo,: Gabriele e i suoi colleghi hanno registrato in quartetto tutta la parte degli archi presente nella canzone "Tu No".«Siamo stati contattati direttamente dalla produzione del team di Irama che ha notato alcuni nostri lavori. Abbiamo conosciuto il produttore musicale di Irama, Giulio Nenna, che ci ha proposto di far parte di un progetto "speciale" che sarebbe cominciato di lì a poco, ossia la registrazione in studio del brano "Tu No" di Irama. Inizialmente non si poteva immaginare se la canzone sarebbe passata o meno per Sanremo, le decisioni spettano alla commissione e direzione artistica del Festival ogni anno: per cui la cosa è partita come un "progetto speciale" in cui rendere gli archi protagonisti in un intreccio con il cantante«.«Siamo andati in studio di registrazione, all'insaputa di tutte le persone che ci seguono. Abbiamo tenuto tutto nascosto, per ovvie ragioni... e abbiamo registrato in quartetto tutta la parte degli archi che si sente nella canzone "Tu No". La reazione di Filippo (Irama) è stata molto positiva e questo ci ha gratificati molto... Sapere che la tua interpretazione lo soddisfa non può che farti sentire nel posto giusto.Anche se non saremo fisicamente sul palco dell'Ariston e quindi la nostra interpretazione non passerà direttamente dal festival, speriamo che il brano rimanga nel cuore degli ascoltatori: sono curioso di ascoltare l'interpretazione che ne darà l'orchestra del festival, e successivamente speriamo che gli appassionati possano apprezzare il nostro lavoro nella versione che verrà proposta in radio e sul web».«Il clima è stato meraviglioso: tanta intesa fin da subito con la produzione in studio. Siamo stati lasciati liberi nell'interpretazione e ci è stato chiesto espressamente di metterci l'anima con lo strumento tra le braccia... bello, bello davvero! Nella canzone c'è anche un "solo" proprio al violoncello che ho registrato in sintonia poi con i miei "colleghi fraterni" Michele, Antonio e Dario del Time2Quartet ed è una bellissima emozione pensare di aver inciso il proprio suono per un brano che rimarrà sicuramente anche dopo il Festival di Sanremo. Spero che la canzone piaccia e che anche la Puglia possa apprezzare il duro lavoro dei propri giovani. Nonostante tutto, ci si ricorda sempre delle proprie origini, dando il massimo e portando dentro i propri cari e tutte le persone che ti vogliono bene, dandoti la vera carica per arrivare al raggiungimento di obiettivi sempre più alti».Il pezzo sarà disponibile da domani, 7 febbraio 2024, sulle principali piattaforme digitali e in tutte le radio, con edizione musicale Thaurus e rilasciato dalla major label discografica Warner Music Italy.