"Il romanzo della Disfida. Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta in lingua corrente" (Edizioni L'Aurora Serafica) è il titolo del volume che sarà presentato in anteprima domenica 11 dicembre alle 17,15 presso la Sala ex Cinema dei Monaci (Parrocchia Santuario Immacolata) in via Milano 93 a Barletta.A 520 anni dallo storico evento della famosa disfida (1503-2023) e a 190 anni (1833-2023) dalla prima pubblicazione del romanzo di Massimo d'Azeglio, Ruggiero Doronzo ha tradotto in italiano corrente un classico della letteratura italiana scritto (e finora letto) secondo gli schemi linguistici dell'epoca. Nella presentazione di domenica 11 dicembre l'autore dialogherà con Nino Vinella, direttore responsabile della testata giornalistica web di attualità culturali "La Gazzetta dell'Archeologia on line", evidenziando curiosità e spunti d'interesse del volume.Ruggiero Doronzo è docente di Teoria e tecnica della comunicazione. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha conseguito la laurea in Scritture giornalistiche e multimedialità e il PhD in Scienze della comunicazione sociale. Ha pubblicato diversi saggi e articoli scientifici. È giornalista pubblicista e direttore della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Puglia (Bari).